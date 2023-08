Proprietária de loja na Califórnia baleada e morta por causa de bandeira do orgulho gay do lado de fora de sua loja de roupas

Uma mulher dona de duas lojas de roupas na Califórnia foi baleada e morta por um homem que fez comentários depreciativos sobre a bandeira do orgulho gay pendurada do lado de fora de seu negócio.

O tiroteio fatal aconteceu na noite de sexta-feira em Lake Arrowhead, Califórnia, com a polícia dizendo que o suspeito atirou no dono da loja. Lauri Careltonporque ele não gostou da bandeira do arco-íris do lado de fora da loja de roupas dela.