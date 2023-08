Prorrogação do Desenrola Brasil cai como um PRESENTE para brasileiros

Uma oportunidade inédita surgiu no programa Desenrola Brasil para os cidadãos do Brasil que se encontram em situações financeiras difíceis. Isto se deve à apresentação, por parte do governo, dessa nova alternativa visando à negociação de dívidas de forma segura e sem elevados encargos. Caso esteja interessado em se juntar a esse grupo de beneficiários, é aconselhável que você o faça o quanto antes, a fim de regularizar sua situação financeira por meio desse programa.

De maneira geral, o Desenrola Brasil é uma das mais recentes iniciativas promovidas pelo governo federal. A proposta já havia sido prometida por Lula (PT) durante sua campanha eleitoral. Diversas instituições bancárias, tanto públicas quanto privadas, estão participando ativamente dessa empreitada. O principal objetivo desse programa é proporcionar aos cidadãos brasileiros endividados a oportunidade de reabilitar seu histórico financeiro.

Nova oportunidade no Desenrola Brasil: fique com seu nome limpo

Essa nova chance no âmbito do Desenrola Brasil está disponível para indivíduos que tenham renda equivalente a, no máximo, dois salários mínimos vigentes, que, neste ano, totalizam R$ 2.640. Além disso, é requisito que essas pessoas possuam dívidas no montante de pelo menos R$ 5 mil.

A participação nesse programa está condicionada ao cumprimento das diretrizes estipuladas pelo governo. Ao seguir essas orientações, os indivíduos terão a oportunidade de aderir ao programa. Assim, subsequentemente, podem negociar suas dívidas com grande êxito. É fundamental verificar previamente se você é elegível para desfrutar desse benefício.

É válido ressaltar que muitos cidadãos brasileiros estão buscando informações sobre essa iniciativa devido à existência de consideráveis débitos e à dificuldade de obtenção de crédito no mercado financeiro. Isso tem resultado na exclusão de milhões de pessoas do acesso a empréstimos e outras oportunidades financeiras, tudo em decorrência da má reputação financeira.

Portanto, é crucial que esses indivíduos estejam a par desse programa e busquem entender como seu respectivo banco irá implementar os procedimentos relacionados a ele. Aproveite essa valiosa oportunidade.

Já se tem mais detalhes em torno do programa criado pelo governo?

Quanto a detalhes adicionais sobre o programa governamental, Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, fez uma declaração em entrevista. O principal objetivo desse amplo programa é assegurar que todas as pessoas tenham acesso fácil a esses créditos. Consequentemente, eles podem regularizar suas finanças ao renegociar suas dívidas.

Em relação à segunda fase desse programa, que tem previsão para iniciar em setembro, o secretário executivo explicou que o governo está impressionado com a considerável adesão tanto de indivíduos quanto de empresas a esse sistema. É crucial ressaltar que essa é a primeira vez que tal abordagem está sendo realizada.



Você também pode gostar:

Volume de negociações com a Caixa Econômica ultrapassa R$ 1 bilhão

A Caixa Econômica Federal comunicou que o montante transacionado no âmbito do Desenrola Brasil alcançou a cifra de R$ 1,32 bilhão na instituição. Isso engloba a renegociação de dívidas para mais de 63 mil clientes.

Segundo o banco, os débitos relacionados a cartão de crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor (CDC) são as categorias mais solicitadas e com a maior taxa de regularização. Até o momento, mais de 79 mil contratos já foram regularizados. Durante esse período, 91% das propostas foram acordadas de forma integral.

Vantagens de aderir ao Desenrola Brasil

No âmbito do programa Desenrola Brasil, os clientes têm acesso a descontos que podem chegar a até 90% do valor total ao optarem pelo pagamento à vista. Ademais, há a possibilidade de parcelamento da dívida em um período de até 120 meses, sendo requerido um adiantamento e a primeira parcela com prazo de 30 dias.

A Caixa ressalta que, para os contratos habitacionais, são disponibilizadas diversas opções de negociação. Assim, inclui a possibilidade de incorporação, pagamentos parciais e o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Conforme indicado pelo banco, as condições oferecidas estão sujeitas à adaptação para cada contrato específico. Dessa forma, é possível conferi-las por meio dos canais de atendimento disponibilizados.