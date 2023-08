Prospect do Toronto Maple Leafs Rodion Amirov morre aos 21 anos

Rodion Amirov – a escolha da primeira rodada do draft de 2020 do Toronto Maple Leafs – morreu na segunda-feira depois de lutar corajosamente contra um tumor cerebral, anunciou seu agente.

“É com muita tristeza que anunciamos o falecimento de Rodion Amirov. Há dois anos, Rodion foi diagnosticado com um tumor cerebral. Desde o momento em que recebeu a notícia, recusou-se a falar negativamente, determinado a aproveitar cada dia, enfrentando com a mesma atitude positiva que demonstrou durante sua carreira no hóquei”, disse o agente Daniel Milstein escreveu.