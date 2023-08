Provas TRT 11 devem acontecer ainda em 2023

O sonho de ingressar na carreira pública, conquistar estabilidade e obter remunerações atrativas é o objetivo de muitos brasileiros ávidos por oportunidades de crescimento profissional.

Nesse cenário, o Concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região (TRT 11), que engloba os estados do Amazonas e Roraima, surge como uma oportunidade imperdível para os candidatos que buscam consolidar uma carreira promissora no serviço público.

Seja bem-vindo à busca por um futuro promissor no serviço público do TRT 11!

A banca definida: Fundação Carlos Chagas encarregada da seleção para o TRT 11

Recentemente, a definição da banca organizadora trouxe empolgação para os candidatos. Uma vez que a Fundação Carlos Chagas (FCC) foi a instituição selecionada para conduzir esse emocionante certame.

A FCC é reconhecida por sua expertise em organização de concursos públicos e processos seletivos, garantindo um processo transparente, justo e imparcial para os candidatos.

Além do mais, a sua longa trajetória em certames de diferentes áreas e instituições consolida sua reputação como uma banca sólida e confiável. Consequentemente, o que traz uma dose extra de confiança aos concurseiros que almejam participar do Concurso TRT 11.

Oportunidades e expectativas: o número de vagas e previsão do Edital para provas TRT 11

Uma excelente notícia para os concurseiros ávidos por oportunidades no TRT 11 foi a autorização concedida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para o provimento de 80 vagas destinadas aos cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário.



Você também pode gostar:

Dessa forma, essa concessão significativa abre portas para que candidatos com diversos níveis de formação acadêmica possam competir por uma chance de ingressar na prestigiada instituição.

Dessas 80 vagas, 41 se destinam ao cargo de Técnico Judiciário. Enquanto, as 39 restantes são reservadas para o cargo de Analista Judiciário. Além disso, é importante ressaltar que ambos os cargos requerem nível superior para a investidura. Logo, o que demonstra o grau de exigência e o alto nível de preparação que os candidatos devem alcançar para se destacarem na concorrência.

A expectativa geral é que o edital seja lançado em agosto deste ano, o que aumenta ainda mais a ansiedade e a preparação dos candidatos interessados em participar do concurso.

O lançamento do edital é um dos momentos mais aguardados. Afinal, é quando todas as informações com detalhes sobre as etapas do certame, conteúdos programáticos e requisitos para participação são divulgadas. Assim, permitindo que os candidatos organizem seus estudos de forma mais precisa e eficiente.

Atraentes remunerações e benefícios oferecidos aos servidores

Além do prestígio e da estabilidade que um cargo público no TRT 11 proporciona, a remuneração inicial é um dos atrativos mais relevantes para os concurseiros.

Em primeiro lugar, o cargo de Técnico Judiciário oferece uma remuneração inicial de R$ 8.046,84. Enquanto o cargo de Analista Judiciário proporciona ainda mais vantagens, com uma remuneração inicial de R$ 13.202,62. Aliás, esses valores são bastante competitivos em comparação com outras carreiras, tornando o concurso ainda mais atrativo.

Além das remunerações, os servidores do TRT 11 também são beneficiados com um pacote de vantagens que visa melhorar sua qualidade de vida e proporcionar apoio financeiro. Então, dentre os benefícios oferecidos, destacam-se:

Auxílio-alimentação: no valor de R$ 1.203,76, esse benefício auxilia os servidores com as despesas diárias com alimentação, garantindo uma melhor qualidade de vida;

no valor de R$ 1.203,76, esse benefício auxilia os servidores com as despesas diárias com alimentação, garantindo uma melhor qualidade de vida; Assistência pré-escolar: no valor de R$ 951,84, esse auxílio é direcionado aos servidores que possuem filhos em idade pré-escolar, auxiliando nas despesas com creches e escolas;

no valor de R$ 951,84, esse auxílio é direcionado aos servidores que possuem filhos em idade pré-escolar, auxiliando nas despesas com creches e escolas; Auxílio-transporte: no valor de R$ 126,72, esse benefício é destinado a auxiliar os servidores com os custos de deslocamento para o trabalho;

no valor de R$ 126,72, esse benefício é destinado a auxiliar os servidores com os custos de deslocamento para o trabalho; Exames periódicos: no valor de R$ 215,00, esse benefício cobre os gastos com exames médicos periódicos, visando garantir a saúde e bem-estar dos servidores;

no valor de R$ 215,00, esse benefício cobre os gastos com exames médicos periódicos, visando garantir a saúde e bem-estar dos servidores; Assistência médica e odontológica: no valor de R$ 215,00, esse auxílio cobre parte dos gastos com planos de saúde e tratamentos odontológicos. Portanto, proporcionando uma melhor assistência aos servidores.

Lições do último Concurso TRT 11 e disciplinas cobradas

Para os concurseiros que buscam referências e insights para sua preparação, é sempre valioso olhar para o último Concurso TRT 11, realizado em 2016.

Nesse certame, foram oferecidas 48 vagas, além de formação de cadastro reserva, para níveis médio e superior. Assim como, na atual seleção, a banca organizadora foi a Fundação Carlos Chagas, mostrando mais uma vez sua expertise na área.

Enquanto, as provas objetivas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos foram etapas cruciais do certame, tendo caráter classificatório e eliminatório.

Requisitos para investidura

Os candidatos interessados em participar do Concurso TRT 11 devem atender a uma série de requisitos essenciais na data da posse. Então, dentre os critérios estabelecidos, destacam-se:

Aprovação em todas as etapas do certame

Nacionalidade e idade mínima

Regularidade eleitoral e militar

Antecedentes criminais e direitos civis e políticos

Incompatibilidade para investidura em cargo público

Documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos

Aptidão física e mental

Desse modo, o que se espera dos candidatos é boa preparação para ter a aprovação neste certame importante.