Próximo sorteio acontece nesta quarta (9). O prêmio está estimado em R$75 MILHÕES

A Mega-Sena, uma das loterias mais populares do Brasil, acumulou mais uma vez e está com um prêmio estimado em R$ 75 milhões para o concurso 2619, que será realizado na quarta-feira, dia 9 de [mês]. As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

O último sorteio e os números sorteados

No último concurso, o de número 2618, realizado no sábado, dia 5, não houve ganhadores que acertaram as seis dezenas sorteadas. Os números sorteados foram: 06-17-29-35-45-48.

Confira abaixo as premiações para aqueles que acertaram cinco e quatro números:

Cinco acertos: 121 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 49.036,67 cada.

Quatro acertos: 9.213 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 920,04 cada.

Com a ausência de ganhadores no último sorteio, a Mega-Sena acumulou novamente e agora tem um prêmio estimado em R$ 75 milhões para o próximo concurso.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é uma loteria que oferece a chance de ganhar milhões de reais acertando os seis números sorteados. Além disso, é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para participar, basta marcar de 6 a 20 números do volante. Caso prefira, é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente utilizando a opção “Surpresinha”. Além disso, também é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos utilizando a opção “Teimosinha”.



Você também pode gostar:

Sorteios e Mega-Semanas

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. No entanto, ao longo do ano, são realizadas as chamadas Mega-Semanas, que ocorrem em datas predeterminadas. Nessas ocasiões, são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

É importante ressaltar que a Mega da Virada, que ocorre no final do ano, possui um número de concurso especial, com final 0 ou 5. Essa alteração foi feita para adequar o número do concurso da Mega da Virada.

Como fazer sua aposta

Fazer uma aposta na Mega-Sena é simples e pode ser feito tanto em casas lotéricas quanto pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta é de R$ 5, para seis números.

Apostando pelo site da Caixa

Para fazer sua aposta pelo site da Caixa, siga os passos abaixo:

Acesse o site Loterias Online. Confirme se você tem mais de 18 anos e clique em “acessar” no canto superior direito. Se for seu primeiro acesso, faça seu cadastro. Caso contrário, faça login utilizando seu CPF e senha. Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone “Aposte Agora!”. Escolha as dezenas que deseja apostar. Informe se deseja apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha. Quando terminar, clique em “colocar no carrinho”, localizado logo abaixo. Se o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção “ir para pagamento”, do lado direito. Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra. Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em “minha conta”. Em seguida, clique em “apostas” e depois em “conferir apostas”. Se você tiver ganhado, aparecerá o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada.

Apostando pelo aplicativo

Para fazer sua aposta pelo aplicativo Loterias Caixa, siga os passos abaixo:

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS. Após a introdução, faça login ou cadastre-se. Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em “aposte”. Selecione as dezenas desejadas e informe se deseja usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha. Quando terminar, selecione “adicionar ao carrinho de apostas”, na parte inferior da tela. Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Caso não tenha atingido esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia desejada. Ao terminar, clique em “carrinho de apostas”. Confira as apostas e, se estiver tudo certo, clique em “avançar para a forma de pagamento”. Informe os dados do cartão e clique em “apostar e autorizar cobrança”. Após o sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo, e escolha “minha área” e, em seguida, “minhas apostas”. Nessa área, será exibido se você ganhou ou não.

Apostando pelo Internet Banking

Se preferir, também é possível fazer sua aposta pela plataforma do Internet Banking da Caixa Econômica Federal. Siga os passos abaixo:

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha. Clique em loterias. Escolha Mega-Sena e depois a opção de apostar. Vale ressaltar que o limite para essa forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas. Selecione a quantidade de números do seu jogo, de 6 a 9 por cartela. Escolha suas dezenas e clique em “incluir aposta”. Se desejar, repita essa operação para completar três jogos e, em seguida, clique em “finalizar”. Digite os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento. Após finalizar o pagamento, volte à tela inicial das loterias e clique em “minhas apostas” para confirmar os jogos realizados.

Não perca a chance de concorrer a esse prêmio milionário da Mega-Sena. Faça sua aposta e boa sorte!