PSG considera denunciar caso de Mbappé à Fifa, e jogador fica chateado

PSG estão considerando apresentar uma reclamação formal à FIFA no entendimento de que Real Madrid ter contatado Kylian Mbappé e chegaram a um pré-acordo com sua estrela para assinar um contrato em junho de 2024 como agente livre

De acordo com PSGexistem várias evidências que mostram que Mbappé já amarrou tudo com Real Madrid e não seria necessário esperar até junho de 2024 para ver Mbappé vista a camisa branca para provar isso.

A preocupação do clube francês foi revelada esta segunda-feira pelo The Telegraph e confirmada pelo MARCA, através de intermediários.

Razões do PSG para pensar que Mbappé tem acordo

Existem vários argumentos PSG sentir que eles poderiam fazer. Em primeiro lugar, a carta que enviou em junho passado anunciando que não renovaria o contrato, embora não fosse necessário fazê-lo.

Em segundo lugar, apesar de o clube, na sua resposta ao MbappéApós a carta de 3 de julho, pedindo que ele resolvesse seu caso até 31 de julho, o jogador se recusou a fazê-lo.

Segundo o L’Equipe, o craque francês, que ao não exercer o ano facultativo antes do final de julho estará livre no próximo verão, rejeitou até uma oferta do clube para renovar até 2025 e sair por transferência normal em 2024.

Também, PSG acreditam que ao sequer cogitar uma oferta da Arábia Saudita que lhe garantisse uma transferência gratuita para Real Madrid Próximo ano, Mbappé mostrou que já fechou contrato com o clube espanhol para junho de 2024 e eles afirmam que inclui um bônus de 160 milhões de euros.

Mbappé está decepcionado

Segundo o L’Equipe, Mbappé está muito descontente com PSG e, embora tenha se mostrado calmo e sorridente nos treinos e nas reuniões com os torcedores, em particular sua decepção é palpável.

“A estrela não tem intenção de fazer nenhum presente financeiro ao clube”, notou o jornal francês.

O célebre bónus de julho, que se estima rondar os 60 milhões de euros, já deveria ter sido pago ao jogador, embora este pagamento já tenha sido motivo de graves desentendimentos no ano passado, que levaram o jogador a ameaçar sair para Real Madrid em janeiro.

Neste mês de agosto, tanto o clube quanto o jogador poderão avaliar se sua estratégia está funcionando e qual parte está mais prejudicada.

Em 12 de julho, PSG fará sua estreia no Parc des Princes na Ligue 1 e os ultras terão uma palavra a dizer sobre o assunto.

Fizeram-no sempre sem censura dado que também não tiveram piedade da direção do clube, com faixas muito duras contra o ex-diretor desportivo leonardoou contra os caprichos de suas estrelas, como Neymar e Lionel Messique já ouviu assobios no ano passado.

Mbappé dá prioridade absoluta à sua imagem, é um ídolo na França e sempre teve orgulho de ser um exemplo para a juventude de seu país. Então, ele espera que a reputação não seja prejudicada por essa saga de transferências.