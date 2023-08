PSG empata em 0 a 0 sem Mbappé e outros craques

SO atacante Kylian Mbappé assistiu das arquibancadas quando o Paris Saint-Germain começou sua defesa do título com um empate em casa por 0 x 0 contra o Lorient no campeonato francês no sábado.

Mbappé, Neymar e Marco Verratti foram deixados de fora pelo novo técnico do PSG, Luis Enrique, no Parc des Princes.

Mbappé liderou a tabela de artilheiros da temporada passada com 29 gols, mas não estava em campo contra o Lorient porque está atolado em um impasse contratual. Ele quer jogar esta temporada e sair de graça quando seu contrato acabar, mas o PSG quer vendê-lo para impedir que isso aconteça.

Pensativo, Mbappé sentou-se ao lado de seu irmão mais novo, Ethan, enquanto o PSG lutava para quebrar um Lorient bem organizado, que acertou a trave após um chute do meio-campista Laurent Abergel aos 43 e passou perto do final pelo meio-campista Romain Faivre.

O zagueiro Milan Skriniar, o meia-atacante Marco Asensio e o atacante Gonçalo Ramos estrearam no PSG, mas fizeram pouca diferença.

Neymar treinou sozinho na sexta-feira, com o clube dizendo que era porque ele estava se recuperando de uma infecção viral. Mas Neymar pode deixar o PSG neste verão. Verratti e Neymar estão ligados a uma transferência para a lucrativa liga da Arábia Saudita.