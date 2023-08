PUC-Rio abre inscrições para o Vestibular 2024

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) abriu o período de inscrição para o Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, a universidade receberá as inscrições até as 23h59 do dia 11 de setembro (horário de Brasília).

O Vestibular 2024 da PUC-Rio visa o preenchimento de vagas em diversos cursos de graduação, que estão divididos em cinco grupos, a depender da área. As oportunidades são para ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular 2024: Como se inscrever?

A PUC-Rio está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados devem acessar o site da universidade e realizar o preenchimento do requerimento eletrônico de inscrição dentro do prazo estabelecido.

No momento da inscrição, é necessário informar todos os dados pessoais, escolares e de contato e escolher um dos cinco grupos de carreira estabelecidos pela PUC-Rio indicando qual curso de graduação deseja cursar.

Conforme as orientações do Manual do Candidato, é também no momento da inscrição que o candidato deve escolher entre uma das modalidades de ingresso ofertadas.

Após preencher o formulário eletrônico e enviar as informações, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais).

Vestibular 2024: Formas de ingresso



Para classificar e selecionar os inscritos no Vestibular 2024 para o preenchimento das vagas, a PUC-Rio estabeleceu três formas de ingresso. Desse modo, o estudante poderá escolher de que maneira deseja participar do processo seletivo. As modalidades de ingresso disponíveis são:

Prova presencial (vestibular tradicional);

Aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio);

Notas de exames internacionais.

Conforme indica o Manual do Candidato, os candidatos que desejarem se inscrever com as notas do Enem poderão usar os desempenhos obtidos nas edições dos últimos cinco anos (2019, 2020, 2021, 2022 e 2023). Aqueles que optarem pela seleção via exames internacionais poderão usar os desempenhos obtidos nas seguintes avaliações: Abitur, Bac ou IB Diploma.

Provas do Vestibular 2024

Os candidatos que optarem pelo formato tradicional do Vestibular 2024 farão as prova no dia 13 de outubro de 2023. A PUC-Rio aplicará uma avaliação sobre assuntos referentes às disciplinas do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, os candidatos com inscrições homologadas poderão consultar os locais de prova a partir do dia 29 de setembro, no site da universidade. O endereço poderá ser conferido no de confirmação de inscrição.

As provas serão realizadas de manhã ou à tarde, conforme o grupo no qual se encaixa o candidato. Todos os candidatos farão a prova objetiva de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e as provas discursivas de Português e Literatura Brasileira e de Redação. As provas contarão também com questões objetivas de outras matérias, a depender do grupo de cursos para o qual o estudante se inscreveu.

Cursos e resultado

Os cursos ofertados pela PUC-Rio neste Vestibular 2024 estão divididos em carreiras, da seguinte maneira:

Grupo 1: Ciência da Computação; Engenharias; Física; Matemática e Química.

Grupo 2: Arquitetura e Urbanismo; Artes Cênicas; Ciências Sociais; Comunicação – Estudos de Mídia; Comunicação – Jornalismo; Design; Direito; Filosofia; Geografia; História; Letras; Pedagogia; Psicologia; Relações Internacionais; Serviço

Social e Teologia.

Social e Teologia. Grupo 3: Ciências Econômicas.

Grupo 4: Administração.

Grupo 5: Ciências Biológicas, Neurociências e Nutrição.

De acordo com o cronograma, o resultado do Vestibular 2024 da PUC-Rio sairá no dia 21 de setembro, com o recebimento de matrículas até o dia 23 de setembro. Para o preenchimento de todas as vagas, a universidade prevê realizar mais três chamadas, nos dias 5 e 19 de dezembro de 2023 e 9 de janeiro de 2024.

Para mais informações, acesse o Manual do Candidato.

