FApós a queda do avião do Grupo Wagner na última quarta-feira em Tver, surgiram muitos rumores sugerindo que o líder do grupo mercenário, Evgeny Prigozhinque se opôs às ações do governo russo e iniciou uma invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, poderá estar a bordo da aeronave.

Após a confirmação da morte pela Rússia, o presidente Vladímir Putin quebrou o silêncio e comentou sobre o ex-oligarca russo.

Putin e o discurso de “autolimpeza” que o comparou a Hitler

Em uma entrevista, Coloque em confirmou as mortes de membros de alto escalão do grupo mercenário Wagner depois que seu avião caiu na cidade industrial russa de Tver.

Ele decidiu expressar suas condolências à família do falecido Prigozhin, que já foi um colaborador próximo do presidente russo. Além disso, Coloque em compartilhou algumas palavras sábias sobre o Grupo Wagner.

“Eles contribuíram significativamente para a nossa causa comum de combate ao regime neonazista na Ucrânia”, Coloque em observado.

“Nós nos lembramos disso, sabemos disso e não esqueceremos.”

Putin nega ser responsável pela morte de Prigozhin

Além disso, negou qualquer ligação com a morte do indivíduo que foi o primeiro a se rebelar contra o governo russo, incitando as tropas do Grupo Wagner a entrar na cidade de Rostov-on-Don com o objetivo de chegar a Moscou na chamada ” Marcha da Justiça”.

Coloque em afirmou que sabia Prigozhin desde o início da década de 1990 e o descreveu como “um homem com um destino desafiador que cometeu erros graves na vida”.

Por fim, afirmou que será realizada uma investigação aprofundada e acrescentou que estão sendo realizados exames periciais para determinar as causas do acidente.