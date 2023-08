QB estreante do Rams, Stetson Bennett, entra em cena na estreia da NFL contra o Chargers

EUum confronto de pré-temporada que deixou os fãs de futebol de Los Angeles na ponta da cadeira, o Los Angeles Rams enfrentaram seus rivais locais, o carregadores. Embora o placar final possa não ter favorecido o carneiroshavia uma fresta de esperança no jogo, com o novato reserva QB Stetson Bennet agarrando os holofotes. Apesar da derrota, desempenho de Bennett forneceu informações valiosas sobre seu potencial enquanto ele navega na transição do futebol universitário para o NFL.

Estreia promissora para o estreante QB Stetson Bennett

Em meio à atmosfera competitiva de sua NFL estréia, Stetson Benneta escolha de quarta rodada do Draft da NFL, ocupou o centro do palco. Quando o jovem zagueiro entrou em campo, ele se abriu sobre o turbilhão emocional que experimentou, fazendo sua primeira aparição desde sua triunfante carreira na faculdade como jogador. Campeão Nacional na Geórgia.

Em entrevista com Jourdan Rodrigue, do Athletic, Bennett compartilhou abertamente sua nervos iniciais e sua ânsia de fazer jogadas impactantes, mesmo quando as oportunidades não estavam claramente presentes. No entanto, conforme o jogo avançava, Bennett e sua equipe encontraram seu ritmo, eventualmente estabelecendo uma abordagem mais composta e estratégica. No momento em que absorveu sua primeira rebatida, Bennett revelou que o nervosismo diminuiu, permitindo que ele se concentrasse no jogo em questão.

Os números do novato QB falam muito

Durante seus aproximadamente três quartos de tempo de jogo, Bennet mostrou seu potencial acumulando 191 jardas passadas e ligando para um aterragem em 17 de 29 tentativas. O que é ainda mais impressionante é que Bennett conseguiu manter a compostura, evitando interceptações e viradas. Esse nível de equilíbrio e tomada de decisão, especialmente no primeiro jogo de um novato, é uma façanha que muitos novatos geralmente lutam para alcançar, principalmente durante a primeira semana na liga.

Refletindo sobre seu desempenho, Bennett exibiu humildade e autoconhecimento. Ele admitiu suas tentativas de forçar algumas jogadas, reconhecendo espaço para melhorias. Com sede de crescimento e o compromisso de aprimorar seu jogo, Bennett enfatizou a necessidade de refinar sua tomada de decisão para reduzir erros e manter uma pegada mais firme na bola.

Um vislumbre do futuro de Bennett na NFL

Apesar das dificuldades que enfrentou em campo, A estreia de Bennett foi, sem dúvida, um avanço positivo. Sua determinação de provar a si mesmo seguindo seu desprezo no draft tem sido uma força motriz ao longo de sua carreira. A abordagem de Bennett gira em torno de alavancar seu amplo conhecimento de futebol e tomar decisões inteligentes para compensar quaisquer limitações físicas quando comparado a candidatos de alto escalão.

Em suas próprias palavras, Bennett resumiu sua estreia, admitindo uma mistura de erros e realizações. Esse nível de introspecção mostra seu compromisso com a melhoria contínua, pois ele pretende conquistar seu lugar no competitivo NFL paisagem.

Enquanto o pré-temporada se desenrola, a jornada de benett está longe de terminar. Sentado como o terceiro QB reserva atrás do veterano Brett Rypien e o iniciante que voltou Mateus Stafford, Bennett está pronto para continuar provando sua coragem. Com a oportunidade de aprender com zagueiros experientes e aprimorar suas habilidades, a determinação e a paixão de Bennett pelo jogo certamente o manterão no centro das atenções durante a pré-temporada e além.

Apesar de Los Angeles Rams enfrentou uma dura derrota contra o carregadoreso surgimento do novato QB Stetson Bennett como um candidato promissor ofereceu um lado bom para o jogo. A estreia sólida de Bennett mostrou seu potencial, enfatizando sua tomada de decisão inteligente, resiliência e compromisso com o crescimento. Como a jornada de Bennett no NFL se desenrola, os entusiastas do futebol aguardam ansiosamente suas apresentações futuras, que sem dúvida prometem desenvolvimentos emocionantes no campo.