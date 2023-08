Quais as diferenças entre desktops e notebooks para o uso corporativo

Os computadores de uso doméstico e corporativo podem até ter similaridades em suas especificações técnicas e componentes, mas, para atender a todas as necessidades do dia a dia das empresas, muitas vezes é preciso escolher máquinas com configurações mais robustas, seguras e até mesmo versáteis.

Entre outros diferenciais, os modelos de computador voltados ao trabalho são desenvolvidos para suportar longos períodos de utilização sem comprometer seus componentes internos e manter alto desempenho ao rodar diversas aplicações simultaneamente, diminuindo o risco dos temíveis travamentos.

A fim de ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões de compra e entenderem as vantagens das principais categorias de PCs, a Positivo Tecnologia, destaca as particularidades e benefícios dos desktops, notebooks e all in one.

Os desktops são os modelos mais tradicionais e conhecidos. Nele seus componentes essenciais, como placa-mãe, placa de vídeo, processador, memória RAM e HD ou SSD estão localizados dentro do gabinete, e uma de suas vantagens é a possibilidade de customização com peças de acordo com cada necessidade.

O desktop será a melhor escolha quando o perfil da empresa exige atualização frequente do sistema e do hardware, normalmente em busca de desempenho. Nessa categoria, a Positivo explica que é muito simples adicionar algum recurso específico como, por exemplo, uma placa de expansão. Além disso, são produtos que costumam ter excelente vida útil, dando mais segurança e economia ao usuário. Para uso desse tipo de computador, é necessário adquirir acessórios e periféricos, como monitores, mouses, teclados, headsets e caixas de som.

Mobilidade e praticidade

Para quem precisa de mobilidade e praticidade, os notebooks são os modelos mais indicados. Além da facilidade de transporte, outro ponto de destaque é que esse tipo de produto não demanda muitos acessórios, dependendo apenas das preferências do usuário. Como muitas empresas optaram pelo modelo de trabalho híbrido, a portabilidade e mobilidade acabam sendo requisitos obrigatórios. Portanto, a escolha de um notebook acaba se tornando ideal para garantir a produtividade a partir de qualquer lugar.

Já o all in one, também conhecido como “tudo em um”, é um híbrido entre desktop e notebook, pois tem boa parte de seus “acessórios” integrada ao monitor – placa-mãe e processadores ficam em uma caixa atrás do monitor – sendo necessário apenas o uso adicional de um mouse e um teclado. Essa é uma opção especialmente atraente para profissionais que usam estações fixas de trabalho, mas que têm menos espaço e buscam versatilidade e organização.



A Positivo explica que o all in one oferece uma excelente relação custo-benefício por simplificar a instalação, se encaixar em pequenos espaços e ser mais econômico quando comparado com um desktop, por exemplo.

Na tecnologia há diferentes formas de se entender o modelo ideal para uso diário, e a pesquisa das funcionalidades é o melhor guia para a chegar a uma boa escolha. Não há certo ou errado e, normalmente, as empresas segmentam a força de trabalho pelos perfis e, a partir dos atributos mais importantes para cada função, determinam o equipamento mais adequado para seus colaboradores.

Como decidir

Todas as categorias de produtos têm prós e contras, então, é importante investir algum tempo na identificação das necessidades para definir qual deles tem mais sintonia com o perfil do profissional ou da empresa.

Para trabalhos mais dinâmicos, a mobilidade é o fator decisivo e o notebook é um equipamento bem flexível e que pode acompanhar o usuário a reuniões externas ou até em viagens. Em contrapartida, apresenta telas menores que não são confortáveis para quem precisa trabalhar por muitas horas, criando conteúdos em planilhas ou mesmo em textos e apresentações.

Já para profissionais que possuem local de trabalho fixo, o all in one e o desktop são opções eficientes, resistentes e robustas, apesar de pouco ou quase nada portáteis. O all in one se destaca por sua simplicidade ao incorporar todos os recursos e componentes fundamentais em um único lugar. Já o desktop, é mais flexível em capacidades, mas, exige configuração extra para instalação de acessórios e ocupa mais espaço na mesa do usuário.