Quais cargos são ofertados no concurso IPMT?

O concurso IPMT (Instituto de Previdência do Município de Teresina) anuncia que as inscrições estão abertas. Os interessados precisam se atentar ao prazo de inscrição.

Serçao 273 vagas. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 05 de setembro, através do site da banca, a Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa é de R$ 100.

Vagas concurso IPMT

São 273 vagas entre imediatas e formação de cadastro. Veja a lista de oportunidades:

Administrativa : 02 vagas + 36 CR ( R$ 4.254,14)

02 vagas + 36 CR ( R$ 4.254,14) Administração: 01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14)

01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14) Direito: 02 vagas + 36 CR ( R$ 4.254,14)

02 vagas + 36 CR ( R$ 4.254,14) Tec. da Informação: 01 vaga + 36 CR ( R$ 4.254,14)

01 vaga + 36 CR ( R$ 4.254,14) Psicologia: 01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14)

01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14) Serviço Social: 02 vagas + 36 CR ( R$ 4.254,14)

02 vagas + 36 CR ( R$ 4.254,14) Contabilidade: 01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14)

01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14) Economia: 01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14)

01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14) Arquivologia: 01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14)

01 vaga + 18 CR ( R$ 4.254,14) Ciências Atuariais: 01 vaga + 36 CR ( R$ 4.254,14)

Como serão as provas do concurso IPMT?

O concurso vai ser dividido nas seguintes fases:

Provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório;

de caráter classificatório e eliminatório; Provas discursivas, de caráter classificatório e eliminatório;

de caráter classificatório e eliminatório; Avaliação de Títulos, de caráter classificatório

A fase objetiva será composta por 60 questões da seguinte forma:

Conhecimentos Gerais (comuns a todas as especialidades) Língua Portuguesa Raciocínio Lógico-Matemático Noções de Informática

Conhecimentos Específicos

De acordo com o edital do concurso IPMT, Prova Discursiva-Redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação.

A prova de títulos será para os candidatos habilitados na Primeira Fase (Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos) e na Segunda Fase (Prova Discursiva-Redação).

Outros concursos no Nordeste

O concurso CODEBA 2023 (Companhia das Docas do Estado da Bahia) anuncia que as inscrições estão abertas com vagas para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, no site do Instituto AOCP. Confira mais detalhes sobre as vagas.

Vagas concurso CODEBA 2023

As oportunidades do concurso CODEBA 2023 são para nível médio e superior nos seguintes cargos:

Nível médio: Técnico Portuário – Apoio Administrativo, Técnico Portuário – Controle Portuário, Técnico Portuário – Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações, Técnico Portuário – Manutenção de Obras e Técnico Portuário – Meio Ambiente

Nível superior: Analista Portuário – Administrador, Analista Portuário – Advogado, Analista Portuário – Analista de Tecnologia da Informação, Analista Portuário – Contador, Analista Portuário – Economista, Analista Portuário – Engenheiro Civil, Analista Portuário -Engenheiro Eletricista, Analista Portuário – Engenheiro Mecânico, Analista Portuário – Gestão Ambiental, Analista Portuário – Sanitarista, Analista Portuário – Serviço Social e Analista Portuário – Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Os salários podem ultrapassar R$ 10 mil. Os servidores ainda terão direito a R$ 1.334,95 de auxílio alimentação .

Como serão as provas do concurso CODEBA 2023 ?

As provas deverão acontecer em Salvador e estão marcadas para 19 de novembro. Vale lembrar que a Codeba é uma autoridade portuária que administra os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu.

Com sede na capital baiana, a companhia é uma sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República e sua estrutura demanda profissionais de diversos campos de atuação. O concurso vai contar com provimento imediato e formação de cadastro reserva.

Outros editais no Nordeste

Mais um concurso Bahia. Dessa vez, a Prefeitura Municipal de Guanambi anuncia que as inscrições do edital com 472 vagas estão chegando ao fim.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 18 de julho no site da banca, o IBAM. Os candidatos terão que efetuar o pagamento de uma taxa que varia de acordo com o nível exigido: nível médio/técnico: R$ 95,00 e nível superior: R$ 125,00

Vagas concurso Bahia

Confira as oportunidades abaixo:

Nível Médio/Técnico

Agente de Trânsito : 15 vagas (R$ 1.368,41 + Gratificação por Produtividade);

: 15 vagas (R$ 1.368,41 + Gratificação por Produtividade); Técnico em Enfermagem : 80 vagas (R$ 1.440,04);

: 80 vagas (R$ 1.440,04); Assistente Administrativo I : 60 vagas (R$ 1.320,00);

: 60 vagas (R$ 1.320,00); Auxiliar de Saúde Bucal : 15 vagas (R$ 1.368,41);

: 15 vagas (R$ 1.368,41); Fiscal de Obras 03 vagas (R$ 1.368,41);

03 vagas (R$ 1.368,41); Fiscal Sanitário : 02 vagas (R$ 1.368,41);

: 02 vagas (R$ 1.368,41); Fiscal Tributário : 02 vagas (R$ 1.368,41 + Gratificação por Produtividade);

: 02 vagas (R$ 1.368,41 + Gratificação por Produtividade); Técnico de Informática : 02 vagas (R$ 1.368,41);

: 02 vagas (R$ 1.368,41); Técnico em Laboratório : 05 vagas (R$ 1.368,41);

: 05 vagas (R$ 1.368,41); Técnico em Radiologia : 05 vagas (R$ 1.549,69);

: 05 vagas (R$ 1.549,69); Tradutor e Interprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS : 05 vagas (R$ 1.302,00);

: 05 vagas (R$ 1.302,00); Topógrafo: 01 vaga (R$ 2.495,94).

Nível Superior

Analista de Controle Interno : 01 vaga (R$ 3. 863,74);

: 01 vaga (R$ 3. 863,74); Analista de Sistema : 01 vaga (R$ 3. 863,74);

: 01 vaga (R$ 3. 863,74); Arquiteto : 01 vaga (R$ 4.797,64);

: 01 vaga (R$ 4.797,64); Assistente Social : 15 vagas (R$ 2.722,02);

: 15 vagas (R$ 2.722,02); Auditor Fiscal : 02 vagas (R$ 3.604,28 + Gratificação por Produtividade);

: 02 vagas (R$ 3.604,28 + Gratificação por Produtividade); Bibliotecário : 01 vaga (R$ 2.722,02);

: 01 vaga (R$ 2.722,02); Biomédico : 04 vagas (R$ 3.490,93);

: 04 vagas (R$ 3.490,93); Cirurgião-Dentista (especialidades): 04 vagas (R$ 3.367,66);

(especialidades): 04 vagas (R$ 3.367,66); Contador : 01 vaga (R$ 2.722,02);

: 01 vaga (R$ 2.722,02); Educador Físico : 02 vagas (R$ 2.722,02);

: 02 vagas (R$ 2.722,02); Enfermeiro: 70 vagas (R$ 3.746,88);

70 vagas (R$ 3.746,88); Engenheiro Civil : 02 vagas (R$ 3.537,13);

: 02 vagas (R$ 3.537,13); Farmacêutico-Bioquímico : 05 vagas (R$ 3.490,93);

: 05 vagas (R$ 3.490,93); Fisioterapeuta : 15 vagas (R$ 3.490,93);

: 15 vagas (R$ 3.490,93); Fonoaudiólogo : 02 vagas (R$ 3.490,93);

: 02 vagas (R$ 3.490,93); Médico: 30 vagas (R$ 7.526,39);

30 vagas (R$ 7.526,39); Médico Especialista (várias especialidades): 49 vagas (R$ 4.704,02);

(várias especialidades): 49 vagas (R$ 4.704,02); Médico Plantonista : 35 vagas (R$ 6.773,74);

: 35 vagas (R$ 6.773,74); Nutricionista : 05 vagas (R$ 3.408,27);

: 05 vagas (R$ 3.408,27); Odontólogo : 12 vagas (R$ 4.083,82);

: 12 vagas (R$ 4.083,82); Psicólogo : 15 vagas (R$ 3.652,22);

: 15 vagas (R$ 3.652,22); Terapeuta Ocupacional : 03 vagas (R$ 3.490,93);

: 03 vagas (R$ 3.490,93); Veterinário: 01 vaga (R$ 2.722,02).

Como serão as provas deste concurso Bahia

A data das provas do concurso Guanambi é diferente, 20 de agosto (edital 01) e 10 de setembro (edital 02). Por sua vez, o certame será composto por estas fases:

Provas Objetivas : de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;

: de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos; Prova de Títulos: de caráter classificatório, para cargos denível superior;

de caráter classificatório, para cargos denível superior; Prova Prática: de caráter classificatório e eliminatório, para o cargo de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.