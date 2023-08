Quais celulares vão deixar de funcionar o Whatsapp em 2023?

O WhatsApp, um dos mensageiros mais populares do mundo, está prestes a interromper o funcionamento em alguns celulares Android e iPhone (iOS) ao longo do ano de 2023.

WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns celulares em 2023: Entenda

Essa prática é comum para a empresa Meta, proprietária do aplicativo, visando aprimorar a experiência dos usuários e concentrar seus recursos no suporte aos sistemas operacionais mais recentes.

No entanto, é importante esclarecer que as postagens recentes que circularam nas redes sociais, sugerindo que o bloqueio ocorreria em 31 de julho, não foram confirmadas pelo mensageiro.

Política de compatibilidade do WhatsApp com sistemas operacionais

Anualmente, o WhatsApp realiza uma revisão dos sistemas operacionais compatíveis com o aplicativo. De modo geral, a ideia é que aparelhos mais antigos, com sistemas desatualizados, percam a capacidade de rodar as novidades de segurança e ferramentas do app. Com isso, a Meta descontinua o suporte para esses dispositivos, permitindo que seus recursos sejam direcionados aos sistemas mais recentes.

Sistemas compatíveis com o WhatsApp

Até o momento desta reportagem, os sistemas operacionais compatíveis com o WhatsApp são os seguintes:

Aparelhos com sistema de operação Android 4.1 e versões posteriores.

iPhones com iOS 12 e versões mais recentes.

Aparelhos com KaiOS 2.5.0 e versões mais recentes, incluindo JioPhone e JioPhone 2.

Em resumo, isso significa que qualquer celular que não esteja dentro dessa lista, pode enfrentar problemas técnicos que impedem o uso do WhatsApp. Ou ainda, podem ter limitações em algumas ferramentas do aplicativo.

Adicionalmente, a partir de 24 de outubro de 2023, o WhatsApp só será compatível com versões 5.0 ou posteriores do Android. Contudo, não há qualquer menção a mudanças aplicadas no dia 31 de julho.



Requisitos para o funcionamento do WhatsApp

De forma geral, outro ponto importante ressaltado pelo mensageiro é que o aplicativo só funcionará se o celular estiver habilitado para receber SMS ou chamadas durante o processo de confirmação da conta. Assim sendo, isso significa que não é possível criar uma nova conta usando aparelhos que operam somente pelo Wi-Fi.

O que acontece quando o celular deixa de ser compatível?

O WhatsApp notifica os usuários quando o suporte ao seu aparelho será descontinuado. Desse modo, o app envia notificações no próprio aplicativo, juntamente com lembretes sobre a necessidade de atualizar o sistema operacional.

Contudo, a partir desse momento, cabe ao usuário decidir se deseja adquirir um celular mais recente ou se estará disposto a perder o acesso ao WhatsApp. Em resumo, o WhatsApp seguirá com sua política de descontinuar o suporte em alguns celulares em 2023, visando melhorar a segurança e a qualidade do serviço oferecido aos usuários.

Portanto, é recomendável verificar a compatibilidade do seu dispositivo e, se necessário, considerar a atualização para continuar desfrutando da experiência completa no aplicativo de mensagens mais popular do mundo.

Proteja-se: fique atento a golpes relacionados à atualização do WhatsApp

Esteja atento a mensagens recebidas por e-mail, SMS ou mesmo pelo próprio WhatsApp, que solicitem atualizações do aplicativo por meio de links ou arquivos anexados. Visto que empresas legítimas, como o WhatsApp, geralmente fornecem atualizações por meio de suas lojas oficiais de aplicativos, como a Google Play Store e a App Store da Apple.

Pedidos de informações pessoais

Desconfie de solicitações que peçam dados pessoais, como número de cartão de crédito, senhas ou informações de identificação, como CPF ou RG. Já que o WhatsApp não solicita esses dados pessoais para fins de atualização.

Além disso, fique atento a ofertas muito boas para serem verdadeiras, como a promessa de vantagens exclusivas ou recursos extras mediante atualização. O WhatsApp não utiliza esse tipo de prática para atualizar o aplicativo.

Por fim, antes de clicar em qualquer link relacionado ao WhatsApp, verifique a sua autenticidade. Uma vez que golpistas costumam utilizar URLs falsas que direcionam o usuário para sites fraudulentos.