Quais FERIADOS ainda teremos em 2023? “FERIADÕES” nesta lista!

Neste artigo, exploraremos todos os feriados e datas comemorativas programados ainda para o ano de 2023, com um foco particular nos próximos feriados nacionais que ainda estão por vir.

Feriados Nacionais x Pontos Facultativos

É importante salientar que existe uma diferença entre feriados nacionais e pontos facultativos. Os feriados nacionais são definidos por lei federal e são válidos para todo o território nacional. Já os pontos facultativos são válidos apenas para os servidores públicos.

Feriados Locais

Municípios e estados possuem a autonomia de determinar em lei que pontos facultativos nacionais, como Carnaval ou Corpus Christi, sejam feriados locais. Datas como essas já são consideradas pontos facultativos para os servidores públicos federais. Logo, aqueles que possuem o direito de descansar nesses períodos terão dois feriados a mais em 2023.

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, não consta na lista pois sua definição como feriado ou ponto facultativo depende de lei municipal ou estadual. Já o Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, cai em um sábado em 2023.

Lista de Feriados Nacionais de 2023

A lista de feriados nacionais é a seguinte:

1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

7 de abril (sexta-feira Santa): Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira): Finados

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (segunda-feira): Natal

Feriados Nacionais Restantes em 2023



A segunda metade de 2023 reserva vários feriados nacionais, bem como alguns pontos facultativos em nível federal e local. Por uma coincidência interessante, as próximas três folgas em todo o país caem numa quinta-feira, enquanto as duas restantes serão numa quarta e numa segunda-feira.

Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses feriados:

7 de Setembro: Independência do Brasil

O próximo feriado nacional é o dia 7 de setembro, uma quinta-feira, que celebra a Independência do Brasil.

12 de Outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida(Também o DIA DAS CRIANÇAS)

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, é comemorado em 12 de outubro, que também é uma quinta-feira.

2 de Novembro: Dia de Finados

O Dia de Finados, em 2 de novembro, é uma oportunidade para as pessoas lembrarem e homenagearem seus entes queridos que já partiram. Este feriado também cai numa quinta-feira.

15 de Novembro: Proclamação da República

A Proclamação da República, em 15 de novembro, é um feriado nacional que cai numa quarta-feira. Este dia comemora a proclamação da República do Brasil em 1889.

25 de Dezembro: Natal

O último feriado nacional de 2023 é o Natal, que é comemorado em 25 de dezembro, uma segunda-feira.

Ponto Facultativo: Datas a Considerar

Em adição aos feriados oficiais, existem algumas datas que são consideradas ponto facultativo e podem ser dias de folga para os trabalhadores, dependendo dos decretos locais. Aqui estão elas:

28 de Outubro: Dia do Servidor Público

O Dia do Servidor Público é comemorado em 28 de outubro, que cai num sábado em 2023.

20 de Novembro: Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, é uma data importante para celebrar a cultura afro-brasileira. Esta data cai numa segunda-feira em 2023.

Feriados Locais em 2023

Além dos feriados nacionais, existem também algumas datas locais que podem ser consideradas ponto facultativo. Aqui estão algumas das principais capitais brasileiras que comemoram seu aniversário na segunda metade de 2023:

8 de Setembro: São Luís e Vitória

São Luís, a capital do Maranhão, e Vitória, a capital do Espírito Santo, ambas comemoram seus aniversários em 8 de setembro.

24 de Outubro: Goiânia e Manaus

Goiânia, a capital de Goiás, e Manaus, a capital do Amazonas, comemoram seus aniversários em 24 de outubro.

5 de Dezembro: Maceió

Maceió, a capital de Alagoas, comemora seu aniversário em 5 de dezembro.

12 de Dezembro: Belo Horizonte

Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, comemora seu aniversário em 12 de dezembro.

25 de Dezembro: Natal

Natal, a capital do Rio Grande do Norte, comemora seu aniversário em 25 de dezembro, que coincide com o Natal.

28 de Dezembro: Rio Branco

Por último, Rio Branco, a capital do Acre, comemora seu aniversário em 28 de dezembro.

Agora que temos uma visão geral dos feriados e datas comemorativas que ainda estão por vir em 2023, você pode se planejar antecipadamente para aproveitar ao máximo esses dias de folga. Esteja você planejando uma viagem ou apenas um dia relaxante em casa, essas informações podem ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus dias de folga.