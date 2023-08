Quais foram as últimas palavras da Rainha Elizabeth para Fergie antes de sua morte?

Sarah Fergusontambém conhecido como Fergierecentemente compartilhou detalhes de sua conversa final com sua ex-sogra, Rainha Isabel IIno episódio final de seu podcast, Conversas de chá com a holandesa e Sarah. O Duquesa de Iorque revelou que as últimas palavras da Rainha para ela foram: “Seja você mesma, Sarah.” Fergie explicou que a Rainha ficava irritada quando não estava sendo ela mesma e foi aí que ela se meteu em problemas. Mas agora Fergie se sente sortuda por poder ser ela mesma.

“Tenho muita sorte de poder ser eu mesma”, disse Fergie. “Não sei se é o falecimento da Rainha que me faz pensar que agora posso dizer abertamente o que quero, sem me preocupar se vou ofender alguém. Sou realmente, verdadeiramente autêntica, Sarah agora.”

Fergie falou anteriormente sobre seu vínculo especial com a Rainha, descrevendo-a como seu “ídolo total”. Em entrevista à PEOPLE, Fergie disse que a Rainha era brilhante em deixar as pessoas à vontade e tinha a fé mais incrível de qualquer pessoa que ela já conheceu. Fergie também revelou que após a morte da rainha ela adotou os dois corgis sobreviventes do monarca Sandy e Muickque foram um presente de Fergie, seu ex-marido Príncipe Andrée suas filhas, Princesa Beatrice e Princesa Eugenie.

“Eles são ícones nacionais, então toda vez que correm atrás de um esquilo, entro em pânico”, compartilhou Fergie. “Mas são uma alegria total, e sempre penso que quando eles latem para nada e não há esquilos à vista, acredito que é porque a Rainha está passando.”

Ferguson foi sincero e autêntico

No episódio do podcast, Fergie também discutiu o tema da sorte e como ela desempenhou um papel em sua vida. “Sou a pessoa mais sortuda do mundo”, disse ela. “Tive uma vida extraordinária. Tive muita sorte.”

No geral, as reflexões de Fergie sobre sua conversa final com Rainha Isabel II e suas experiências após o falecimento da Rainha revelam um lado mais profundo da Duquesa de York. Sua honestidade e autenticidade fazem dela uma presença revigorante na família real.