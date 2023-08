quais os BENEFÍCIOS do documento?

Para quem tem mais de 60 anos, um dos documentos que pode trazer muitos benefícios é a carteira do idoso. Assim, ela garante livre acesso a passagens e outros pontos importantes para quem já chegou à terceira idade.

Porém, muitos beneficiários não sabem como tirar o documento, ou qual o processo de inscrição dele. Então, se esse é seu caso, separamos um conteúdo completo para te mostrar quais as vantagens de ter sua carteira da pessoa idosa.

O que é a carteira do idoso?

A carteira do idoso é um documento para pessoas com mais de 60 anos, que garante alguns benefícios importantes. Assim, ela é um registro realizado pela Secretaria Nacional de Assistência Social, de vínculo com o Ministério do Desenvolvimento.

O foco é garantir o acesso a transporte público gratuito ou com valor reduzido para os idosos brasileiros. Confira as informações que constam no documento, que pode ser usado como forma de identificação do idoso:

Nome completo do beneficiário;

Data de nascimento;

Número do RG;

Número do CPF;

Identificação Social (NIS);

Data de validade do documento;

Data de expedição da carteira;

Um QR Code para validação do documento (com código alfanumérico).

Assim, ele possui as informações básicas do idoso, e garante descontos de até 100% em passagens municipais e interestaduais. Porém, é preciso entender para que tipo de beneficiário ela se destina.

Quem tem direito a solicitar esse documento

Antes de você solicitar o documento, é necessário entender qual o grupo de beneficiários para o qual se destina. Existem alguns requisitos básicos que a SNAS exige de quem irá solicitar a carteira nacional do idoso e assegurar os benefícios.

Portanto, antes de realizar sua solicitação, verifique se você realmente possui direito à carteira. Confira quais são os cidadãos que podem pedir o documento e quais os requisitos mínimos:

Idosos acima de 60 anos, que estejam no grupo de renda;

Pessoas com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade;

Idosos que tenham renda de até 2 salários mínimos;

Pessoas devidamente cadastradas no CadÚnico.

Então, caso você tenha uma renda mensal maior do que 2 salários, não poderá ter acesso ao documento. Nesse caso, o Governo entende que não existe a necessidade de isenção ou adesão aos benefícios da carteira do idoso.

Como pedir a carteira da pessoa idosa

Primeiro, é necessário criar um cadastro no site oficial do Governo Federal. Esse acesso é importante, já que dá possibilidade de realizar outras solicitações dentro do portal, de forma mais dinâmica, armazenando suas informações básicas no login.

Então, é preciso solicitar através da página oficial do Governo Federal, para a carteira da pessoa idosa. Existe uma parte do website disponível somente para esse documento, tanto para emissão, quanto para validação de quem já tem a carteira.

Ainda, é importante realizar a comprovação de renda (até 2 salários mínimos) e ter o registro no Cadastro Único atualizado. Caso você ainda não possua, precisará se dirigir até o CRAS mais próximo e realizar a inscrição, ou direto pelo site.

Veja quais os benefícios da carteira do idoso

O primeiro benefício que esse documento oferece para os cidadãos, não tem uma relação direta com auxílios financeiros. Porém, é um excelente ponto positivo poder realizar a emissão da carteira do idoso através da internet.

Afinal, muitos beneficiários desse grupo de idade possuem dificuldade de locomoção ou restrições nesse sentido. Portanto, ter a chance de conseguir o documento sem precisar sair do conforto de seu lar é uma excelente opção.

Ainda, existem alguns outros benefícios importantes, para quem consegue emitir sua carteira da pessoa idosa. Separamos alguns dos principais, confira como funcionam e como você pode aproveitar esse programa:

Transporte entre estados gratuito;

Transporte municipal totalmente gratuito;

Isenção de até 50% no valor de passagens.

Por isso, se você gosta de viajar, ou quer estar mais perto da família, a carteira pode te garantir uma economia ou isenção. Vale a pena conferir como também como funciona o processo de retirada das passagens com o documento.

Emissão de passagens com a carteira do idoso

Para emitir sua passagem com a carteira do idoso, é importante lembrar alguns pontos principais. O primeiro, é que as passagens serão nominais a favor do beneficiário. Ou seja, só você pode usar o ticket de viagem, sem poder transferir.

Assim, se evitam alguns golpes usando o documento de idosos ao redor do país. Além disso, é preciso agendar antes a viagem, para garantir a vaga no ônibus com antecedência, sendo sujeita à quantidade de assentos disponíveis por cada empresa.

Então, é necessário ir até o guichê da empresa e solicitar a passagem, apresentando o documento. O tempo mínimo para realizar a solicitação é de 12 horas antes do embarque, para todos os tipos de viagens.

Perguntas frequentes sobre a carteira da pessoa idosa

Então, aproveitamos também para separar mais algumas perguntas comuns de outros usuários que estão em busca desse documento. Aproveite para conferir melhor como funciona o processo de solicitação e como pedir a sua agora mesmo.

Como faço para conseguir a carteira do idoso?

Para conseguir seu documento, é necessário acessar o site do Governo Federal, na seção da SNAS (Secretaria Nacional de Assistência Social). Então, preencha o formulário com seus documentos e informações pessoais. Depois, é só aguardar a análise e resposta.

Quanto tempo demora para sair o documento?

Normalmente, o maior tempo de espera é para a análise dos documentos. Assim, a equipe do SNAS realiza a verificação das informações básicas. Então, o prazo médio para receber sua carteira é de 15 dias, dependendo da localidade onde o idoso residir.

Quais os direitos do idoso de 60 anos?

Atualmente, a lei de prioridade garante ao cidadão brasileiro idoso (acima de 60 anos) alguns direitos como medicamentos e transporte público gratuitos. Além disso, existe a fila prioritária e os benefícios para pessoas nesse grupo em situação de vulnerabilidade.

Porém, esse não é o único benefício social disponível através do Governo Federal. Então, se quiser entender um pouco mais sobre quais estão em atividade no momento e como solicitar auxílio, continue explorando mais conteúdos aqui no blog.