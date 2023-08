Quais são as opções de cartão de crédito da Visa? Confira!

As instituições financeiras do Brasil oferecem diversas opções de cartão de crédito aos consumidores brasileiros, os quais operam através de diferentes bandeiras. As bandeiras dos cartões, para quem não sabe, são as marcas das empresas responsáveis pelas transações. Sendo assim, as são as bandeiras que fazem a intermediação entre as partes que envolvem uma compra no cartão: o banco, o titular do cartão e o estabelecimento.

Uma dessas bandeiras é a Visa, empresa multinacional norte-americana de serviços financeiros, e muito popular entre os cartões no Brasil. Nesse sentido, diversos bancos brasileiros oferecem cartões de crédito que operam através dessa bandeira. Confira a seguir alguns exemplos de cartões de crédito da Visa.

Cartões de crédito da Visa

O primeiro cartão da Visa que será comentado é o Cartão de Crédito Porto Seguro Bank. Este cartão não possui anuidade, ou seja, não existe nenhuma taxa apenas por utilizá-lo, e também oferece diversos benefícios como descontos e serviços.

Em seguida, a Visa também conta com o Cartão Santander SX, o qual possui anuidade gratuita ao gastar pelo menos R$ 100 nas faturas mensais. Além disso, este cartão de crédito oferece descontos de até 40% em compras online pela Esfera, o programa de pontos do banco Santander.

Outro cartão de crédito que possui anuidade zerada caso o cliente faça compras de pelo R$ 100 por mês é o Ourocard Visa Fácil Internacional. Esse cartão do Banco do Brasil oferece descontos e promoções exclusivas, basta baixar o aplicativo e realizar a solicitação.

O LATAM Pass Itaucard Visa Infinite também é uma ótima opção, pois oferece todos os benefícios do Visa Infinite com até 100% de desconto na anuidade. Dentre esses benefícios incluem-se: proteção de preços, seguro para veículos de locadora, proteção contra cancelamento de viagens, proteção contra atraso de embarque, entre outros.

Além desses cartões, o cartão de crédito e débito Neon também traz diversas vantagens, contando com anuidade zero. Ele oferece também as funções de débito e crédito de maneira virtual. para solicitar, basta fazer o download do aplicativo da fintech Neon, disponível para Android e iOS.

Por fim, a Visa conta com o Cartão de Crédito Bradesco Like Visa. Este cartão traz aos clientes a possibilidade de selecionar o pacote de benefícios que julgarem mais vantajoso, além de oferecer um cashback (dinheiro de volta) de 5% nas compras.



Novo cartão da Amazon

A Amazon anunciou há alguns dias o lançamento de seu cartão de crédito, o qual chega ao mercado em duas versões, o cartão Amazon e o cartão Amazon Prime, ambos contando com diversos benefícios. Um desses benefícios é o cashback, que para quem não conhece, se trata de um dinheiro devolvido aos clientes após realizar uma compra, ou seja, uma espécie de desconto.

Sendo assim, os clientes que possuem o cartão de crédito da Amazon podem contar com até 5% de cashback em suas compras, o que implica receber de volta 5% do valor em dinheiro. No entanto, existem variações deste cashback da Amazon, que se inicia em 1%.

É importante destacar que existem distinções no funcionamento do cartão de crédito para clientes que não assinam o serviço Amazon Prime. Este é um serviço pago da Amazon que oferece aos usuários acesso a serviços adicionais, como, por exemplo, o Prime Video, um serviço de streaming.