Quais são as opções de investimentos para iniciantes?

Investir é uma das decisões mais aconselháveis para garantir um futuro financeiramente seguro. Ao invés de apenas guardar o dinheiro, investir significa colocar os recursos para trabalhar para si, gerando retornos e crescimento ao longo do tempo. No entanto, para aqueles que estão dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, pode ser um pouco confuso entender quais são as melhores opções disponíveis.

Com uma grande variedade de escolhas no mercado financeiro, é normal ficar confuso ou até mesmo receoso ao aplicar o dinheiro. Desse modo, neste artigo buscaremos esclarecer as principais dúvidas daqueles que estão entrando agora nesse universo, colocando algumas das opções de investimentos para iniciantes.

Quanto dinheiro é preciso para começar a investir?

Uma dúvida comum é se é preciso ter uma grande quantia para ingressar no universo dos investimentos. A resposta pode ser surpreendente, pois não é necessário acumular uma fortuna para começar.

O valor mínimo para começar a investir pode variar de acordo com o tipo de investimento escolhido, mas há opções com valores acessíveis, possibilitando a entrada de diversos perfis de investidores.

Seja qual for a quantia disponível para investir, o importante é dar o primeiro passo e iniciar essa jornada rumo ao crescimento financeiro e a conquista de objetivos. Assim como qualquer outra área, a prática leva à evolução, e o aprendizado contínuo é essencial para tomar decisões mais conscientes e rentáveis.

Confira alguns investimentos para iniciantes

Como já dito anteriormente, o mercado financeiro oferece diversas opções para aqueles que desejam fazer o seu dinheiro trabalhar a seu favor, e uma delas é o CDB, também conhecido como Certificado de Depósito Bancário.

Essa modalidade de investimento é disponibilizada por bancos e corretoras, e seu funcionamento é relativamente simples: o investidor empresta dinheiro para um banco por um período determinado e, em troca, recebe juros sobre o montante investido.



Os CDBs são considerados alternativas seguras e atrativas para quem busca uma forma de aplicação com rentabilidade. É importante estar atento às taxas de juros oferecidas pelos bancos, pois elas variam de acordo com o prazo do investimento. Geralmente, quanto maior o tempo de comprometimento com o banco, maiores são as taxas de juros proporcionadas ao investidor.

Já a LCI, sigla para Letra de Crédito Imobiliário, é uma modalidade de investimento em renda fixa emitida por instituições financeiras com o intuito de captar recursos destinados ao setor imobiliário. Nesses casos, o investidor disponibiliza recursos financeiros ao banco, que direciona para o financiamento de empreendimentos imobiliários. Em troca, o investidor recebe uma remuneração com base em uma taxa de juros previamente definida.

As ações também são bastante populares mesmo entre aqueles que não estão acostumados com o mercado financeiro, no entanto, essa modalidade de investimento é considerada de maior risco.

Quando o investidor adquire uma ação, está, na verdade, comprando uma parcela de propriedade de uma empresa. Dessa forma, caso a empresa obtenha lucros, o valor das ações pode se valorizar. Em contrapartida, caso a empresa não tenha um bom desempenho, é natural que o valor de suas ações possa declinar.

Ao longo dos anos, a compreensão sobre investimentos evoluiu, e hoje temos acesso a uma ampla variedade de opções, desde as mais conservadoras até as mais arrojadas. A diversidade do mercado financeiro abre portas para todos os perfis de investidores.