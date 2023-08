Quais são os carros que são aceitos pela Uber? Lista é atualizada

A Uber, uma das principais empresas de viagens por aplicativo, recentemente divulgou uma nova lista de veículos aceitos em sua plataforma, estabelecendo novas exigências para os motoristas. Essas mudanças entrarão em vigor a partir de janeiro de 2024, dando tempo suficiente para que os profissionais se ajustem.

As normas são direcionadas para carros das categorias Comfort e Black, visando uma padronização maior e atendendo às expectativas dos passageiros.

Mudanças na Uber: categorias comfort e black

A Uber, em seu blog oficial, fez uma postagem detalhando as mudanças para os motoristas das categorias Comfort e Black. Essas categorias são consideradas premium e, portanto, exigem um padrão de qualidade ainda mais elevado. A empresa realizou uma série de pesquisas em todo o país para embasar essas modificações.

Categorias Black: Critérios de Aceitação

Para trabalhar na categoria Black, os motoristas precisarão seguir os seguintes critérios:

Veículos somente nas cores: preta, prata, azul marinho, marrom, branco, chumbo e cinza. Carros com 4 portas, ar-condicionado e capacidade para 5 passageiros. Os condutores devem ter mais de 100 viagens realizadas na plataforma em outras categorias, com exceção das categorias Moto, Flash e Taxi. Média de avaliações dos motoristas igual ou superior a 4,85.

Essas exigências visam garantir um serviço de alto padrão para os passageiros que optam pela categoria Black. A Uber entende que a escolha dessa modalidade indica uma expectativa de conforto e qualidade diferenciados, por isso estabeleceu critérios mais rigorosos.

Categoria Comfort: Mudanças nas Avaliações



A categoria Comfort, que também é considerada uma opção de maior conforto para os passageiros, manteve os mesmos critérios de aceitação, exceto pela questão das avaliações dos motoristas. Agora, é necessário ter uma média de avaliações de no mínimo 4,85 para cidades como Brasília, Curitiba, Joinville, Londrina, Porto Alegre ou Caxias do Sul. Para as demais regiões, a média mínima exigida é de 4,80.

Modelos de carros aceitos pela Uber em 2024

Além dos critérios mencionados acima, a Uber também divulgou uma lista de modelos de carros aceitos em cada região do país. É importante ressaltar que cada região possui uma lista específica de veículos permitidos, que pode ser consultada no site oficial da Uber.

Entre os modelos não aceitos, encontram-se veículos das marcas Citroen, Peugeot, Renault, Toyota, Honda, Ford, Land Rover, Chevrolet, Volkswagen, Fiat, entre outras. É fundamental que os motoristas estejam atentos às mudanças e verifiquem se o modelo do seu veículo está de acordo com as novas exigências da Uber, a fim de continuar trabalhando como motorista de aplicativo na plataforma em 2024.

Ademais, a Uber, visando melhorar a experiência dos passageiros e padronizar seu serviço, divulgou as novas exigências e mudanças para os motoristas que desejam atuar nas categorias Comfort e Black a partir de janeiro de 2024. As alterações incluem critérios específicos para cada categoria, como cores permitidas, quantidade de portas e lugares, além de requisitos relacionados a avaliações dos motoristas.

É importante que os motoristas estejam cientes das mudanças e verifiquem se seus veículos atendem aos critérios estabelecidos pela Uber. Consultar a lista de modelos de carros aceitos em cada região é fundamental para garantir a continuidade do trabalho como motorista de aplicativo na plataforma em 2024.

Lembrando que as mudanças têm como objetivo elevar o padrão de qualidade e oferecer aos passageiros uma experiência ainda melhor, com veículos confortáveis e motoristas bem avaliados. A Uber está sempre buscando aprimorar seus serviços e atender às expectativas dos usuários.