Quais são os perigos da Internet?

No Dia Mundial do Internauta, comemorado em 23 de agosto, é crucial saber quais são os perigos que os 5,16 bilhões de usuários ativos da Internet correm diariamente ao navegar em sites. Segundo números da WeAreSocial, 64,4% da população global acessa diariamente a Internet e é preciso que estejam preparadas para lidar com as ameaças que podem vir a enfrentar.

De acordo com a Check Point Software Technologies, fornecedora de soluções de cibersegurança global, houve uma escalada de 38% nos ataques cibernéticos apenas no ano passado.

A empresa diz que os cibercriminosos de hoje são muito mais astutos e versáteis, empregando uma variedade de táticas, como:

Malware direcionado a crianças: As crianças são vulneráveis. Aplicativos maliciosos, habilmente camuflados sob marcas ou personagens familiares a elas, representam ameaças substanciais.

Business Phishing: Business email compromise (BEC) é um tipo específico de ataque de phishing, cujo objetivo é induzir os funcionários a realizar ações prejudiciais, geralmente enviando dinheiro para o atacante. Os cibercriminosos se fazem passar por entidades confiáveis, usando e-mails enganosos e sites falsificados, tudo com o objetivo de furtar dados críticos.

Fraudes nas mídias sociais: As plataformas sociais estão repletas de brindes e concursos falsos, astuciosamente projetados para induzir os usuários a compartilhar inadvertidamente suas informações pessoais.

Golpes por telefone: Golpes de voz, muitas vezes atacando os idosos, capitalizam a percepção de intimidade e imediatismo da comunicação por voz para enganar as pessoas.

Violações de IoT: A proliferação de dispositivos de Internet das Coisas (IoT), embora revolucionária, forneceu inadvertidamente aos cibercriminosos novos gateways para infiltração não autorizada de dados.

Como se proteger

Para manter uma presença online mais segura, a Check Point Software diz ser necessário seguir algumas recomendações. A primeira delas é manter todos os softwares, do sistema operacional às aplicações e os aplicativos, atualizados. Isso garante proteção contra vulnerabilidades conhecidas e por isso não é interessante fugir das atualizações do Windows quando aparecem.

Também é fundamental criar senhas exclusivas, uma fusão de letras, números e símbolos. Cada vez mais serviços, programas, aplicações ou aplicativos podem ser usados pela Internet. Por esta razão, as mesmas credenciais de acesso são frequentemente utilizadas para simplificar e evitar problemas de esquecimento e conectividade.

Porém, este é um grande erro, pois se um cibercriminoso obtiver acesso à base de usuários e senhas de qualquer um desses aplicativos, será muito fácil invadir o restante das contas. Assim, é essencial usar diferentes usuários e senhas, e não usar senhas que possam ser facilmente descobertas como data de aniversário, nome do animal de estimação, entre outras.



Por isso, é importante usar a autenticação de dois fatores (2FA) para reforçar a segurança da senha e ativar uma camada de verificação secundária, geralmente por e-mail ou SMS. A 2FA fornece uma barreira adicional caso as senhas sejam comprometidas. Ao adicionar uma etapa obrigatória em que o usuário deve autorizar o acesso a uma de suas contas, essas ferramentas podem deter e prevenir ataques cibernéticos.

Cuidado na Internet

O usuário também precisa ter discernimento ao instalar aplicativos, optando apenas por aqueles de fontes confiáveis e verificadas. Games, redes sociais, banco online, entre outros, são aplicativos móveis que estão cada vez mais disponíveis para download e isso significa que os usuários tendem a instalar um grande número desses programas em seus dispositivos móveis.

É importante que o usuário se certifique de baixar um desses aplicativos a partir da loja oficial (Play Store, App Store e outras), caso contrário, o usuário poderá perder o controle sobre seus dados.

Também é preciso evitar abrir anexos desconhecidos. Arquivos não solicitados, por mais benignos que pareçam, podem ser cavalos de Troia. Recomenda-se cautela e, principalmente, não abrir tais arquivos desconhecidos.

Por fim, ter atenção às redes Wi-Fi públicas que, muitas vezes desprovidas de segurança robusta, são terrenos férteis para violações cibernéticas. É prudente limitar as atividades confidenciais nessas redes.

A Check Point diz que, embora transformadora, a Internet é uma faca de dois gumes. Cabe aos usuários manejá-la criteriosamente. O primeiro passo para uma segurança online robusta é o conhecimento, pois tendo consciência dos perigos, se pode navegar no mundo digital com confiança e minimizar os riscos.