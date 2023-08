O concurso ALE TO ( Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins) pode ser liberado em breve. Sobre o assunto, o presidente da Casa esclareceu vários pontos.

Porém, quais serão os salários dos aprovados. Veja mais detalhes sobre remuneração e benefícios.

O plano de carreira foi publicado. Com isso, os valores anunciados. Estes variam de acordo com o cargo. Veja aqui:

Sobre a evolução remuneratõria, o técnico legislativo pode receber acima de R$ 50 mil, assim como policial legislativo. O analista pode receber o valor de R$ 56 mil.

O último edital do concurso ALE TO aconteceu em 2005. Ao todo foram ofertadas 68 vagas em diferentes níveis de escolaridade: fundamental a superior.

Desde aquela época, as remunerações são atrativas. No ano em questão, os aprovados podiam receber remunerações acima de R$ 7 mil. O auxílio alimentação era de R$ 1.200.

O concurso ALEPI ( Assembleia Legislativa de Piauí) pode ser liberado nos próximos dias, o anúncio se deu por meio do presidente da Casa, o deputado Franzé Silva (PT).

Com isso, reiterou que o edital será liberado em agosto. Serão 400 vagas. Contudo, apesar do prazo curto, o certame ainda não conta com banca organizadora.

A ação deverá ser realizada nos próximos dias. A distribuição das vagas e cargos ainda não foi realizada, entretanto, tudo indica que serão para as respectivas áreas:

direito e saúde, para sociólogos e economistas, além de tradutor e intérpretes de libras.

Em 2024, outro concurso será realizado pela Casa. Dessa vez, se trata de 100 vagas para o cargo de policial legislativo. O cargo ainda será criado, para substituir a função hoje feita por policiais militares.

Como foi o último concurso ALEPI

O último concurso aconteceu em 2019 e foram ofertadas 41 vagas, sendo 20 para cargos com exigência de ensino médio e 21 para nível superior.

Para ensino médio, as oportunidades do concurso ALEPI foram para os seguintes cargos:

taquigrafia – 4 vagas

informática – 4 vagas

cerimonial público – 4 vagas

radiodifusão – 4 vagas

administrativa – 4 vagas

Nível superior concurso ALEPI

Já para nível superior foram as seguintes vagas no concurso ALEPI:

redação de atas e revisão de debates – 4 vagas

direito – 4 vagas

contabilidade – 4 vagas

tecnologia da informação – 4 vagas

comunicação social – 4 vagas

biblioteconomia – 1 vaga

Outros concurso da Assembleia Legislativa

Além do concurso ALEPI, o concurso ALE RS (Assembleia Legislativa Rio Grande do Sul) está sendo um dos mais esperados para contratação de efetivos.

Contudo, a Casa informou que haverá também contratação para temporários. A autorização para as oportunidades foi divulgada no diário oficial do estado da última sexta-feira, 14 de julho.

Os que aguardam o edital para fixos, o certame já conta com comissão. O grupo será responsável pelo andamento e escolha da banca.

Vagas concurso ALE RS

Para os temporários serão 3 vagas para os seguintes cargos:

engenheiro civil – 1 vaga

engenheiro mecânico – 1 vaga

arquiteto – 1 vaga

A contratação será por um ano, com prorrogação, caso haja necessidade. No que se refere aos efetivos, os salários poderão chegar a quase R$ 30 mil.

No caso de ensino médio, as oportunidades serão para as seguintes opções:

agente de polícia legislativa

técnico legislativo

A remuneração inicial, para os dois cargos do concurso ALE RS, será de R$ 6.705,18