Você sabia que o ambiente em que você estuda pode influenciar diretamente no seu desempenho nos concursos públicos? Pois é, não basta apenas ter um bom material de estudo, uma boa metodologia e uma boa motivação.

Na verdade, é preciso também ter um espaço adequado, confortável e organizado para se concentrar e absorver melhor os conteúdos. Neste artigo, vamos explicar qual a importância do ambiente no estudo para concursos e dar algumas dicas de como melhorar o seu espaço de aprendizagem.

Por que o ambiente de estudo é importante?

O ambiente de estudo é o local onde você passa a maior parte do seu tempo se preparando para os concursos públicos. Desse modo, ele pode ser o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, a sua biblioteca, o seu escritório ou qualquer outro lugar que você escolha. Na verdade, o importante é que ele seja adequado às suas necessidades e preferências.

O ambiente de estudo é importante porque ele pode afetar a sua produtividade, a sua concentração, a sua memória, a sua criatividade e até mesmo o seu humor.

Segundo a psicologia ambiental, o ambiente físico pode influenciar o comportamento, as emoções e os processos cognitivos das pessoas. Por isso, é fundamental que você escolha um cenário que favoreça o seu aprendizado e não o atrapalhe.

Por isso, um bom ambiente de estudo deve ser:

Silencioso: evite locais com muito barulho ou distrações sonoras, como televisão, rádio, telefone ou conversas alheias. Assim, o silêncio ajuda a manter o foco e a atenção nos conteúdos estudados;

Iluminado: prefira locais com boa iluminação natural ou artificial, que não causem ofuscamento ou sombras. Dessa forma, a iluminação adequada ajuda a evitar a fadiga visual e a estimular o cérebro;

Ventilado: escolha locais com boa circulação de ar, que não sejam muito quentes ou frios. Pois, a ventilação adequada ajuda a evitar o desconforto térmico e a oxigenar o organismo;

Confortável: use móveis e acessórios ergonômicos, que se adaptem ao seu corpo e à sua postura. Sendo assim, uma cadeira confortável, uma mesa espaçosa, um apoio para os pés e um suporte para os livros podem fazer toda a diferença na sua saúde e bem-estar;

Organizado: mantenha o seu ambiente de estudo limpo e arrumado, com os materiais de estudo à mão e sem objetos desnecessários ou que possam desviar a sua atenção. Pois, a organização ajuda a economizar tempo e energia e a criar uma rotina de estudos.



Você também pode gostar:

Como melhorar o seu ambiente de estudo?

Agora que você já sabe por que o ambiente de estudo é importante, vamos dar algumas dicas de como melhorar o seu espaço de aprendizagem:

Escolha um local fixo para estudar

Evite mudar constantemente de lugar, pois isso pode prejudicar a sua adaptação e o seu rendimento. Portanto, escolha um local que seja exclusivo para os seus estudos, onde você possa se sentir à vontade e sem interrupções.

Personalize o seu ambiente de estudo

Decore o seu espaço com cores, imagens, plantas ou objetos que te inspirem e te motivem. Aliás, você também pode usar aromas, músicas ou sons da natureza que te relaxem e te ajudem a entrar no clima de estudo.

Estabeleça regras para o seu ambiente de estudo

Deixe claro para as pessoas que convivem com você quais são os seus horários e as suas necessidades de estudo. Portanto, peça para que elas respeitem o seu espaço e não te incomodem durante as suas sessões de estudo.

Revise periodicamente o seu ambiente de estudo

Verifique se o seu espaço está atendendo às suas expectativas e se há algo que possa ser melhorado ou modificado. Desse modo, faça ajustes conforme as suas necessidades e preferências.

Neste artigo, apresentamos qual a importância do ambiente no estudo para concursos e demos algumas dicas de como melhorar o seu espaço de aprendizagem. Aliás, vimos que o ambiente de estudo é o local onde você passa a maior parte do seu tempo se preparando para os concursos públicos e que ele pode influenciar diretamente no seu desempenho.

Por isso, é preciso escolher um ambiente que seja adequado, confortável e organizado para se concentrar e absorver melhor os conteúdos. Afinal, um bom ambiente de estudo deve ser silencioso, iluminado, ventilado, confortável e organizado.

Para melhorar o seu ambiente de estudo, sugerimos algumas dicas, como escolher um local fixo para estudar, personalizar, estabelecer regras para o seu ambiente de estudo e revisar periodicamente o seu cenário.

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você se informar sobre a importância do ambiente no estudo para concursos e se preparar melhor para esse desafio. Por isso, prepare seu ambiente de estudo, e mantenha o foco.