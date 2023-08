Qual a melhor marca de TV? Siga essas dicas na hora da compra

A escolha do televisor perfeito pode ser uma tarefa complexa, dada a variedade de marcas e modelos disponíveis no mercado. Fabricantes como Samsung, LG, TCL e Philco estão entre as mais reconhecidas no segmento de smart TVs no Brasil, cada uma com suas especificidades.

Vamos te ajudar a entender como escolher a melhor marca de TV para você.

Compreendendo as principais marcas de TV

No Brasil, as smart TVs são muito populares, mas também podem ter custos elevados. No segmento de entrada, marcas como AOC, Philco, Philips e Toshiba se destacam com televisores de custo mais baixo.

Com pouco mais de R$ 1.000, é possível adquirir um modelo básico de 32 polegadas, enquanto que por cerca de R$ 2.000 já é possível encontrar soluções 4K de entrada de uma dessas fabricantes.

Marcas como LG, TCL e Samsung possuem linhas de produtos mais extensas, que abrangem desde o segmento de entrada até o intermediário e premium.

A TCL, por exemplo, costuma oferecer soluções com melhor relação custo-benefício, enquanto as sul-coreanas LG e Samsung também atendem ao segmento premium, com modelos de tamanhos maiores e com as tecnologias de tela mais avançadas, como a OLED.

A presença das marcas no Brasil

A presença de uma marca no Brasil é importante para garantir um bom suporte ao usuário. Marcas como LG e Samsung possuem uma forte presença no mercado brasileiro e, portanto, contam com uma ampla cobertura de centros de assistência técnica autorizados pelo país.



A presença no mercado impacta diretamente na garantia do produto. As marcas mais populares costumam oferecer uma cobertura mais eficiente em termos de garantia, já que contam com mais agentes autorizados.

Portanto, antes de adquirir uma nova smart TV, é importante pesquisar por centros autorizados em sua região.

Preço, custo-benefício e recursos

O custo de uma nova TV varia muito de acordo com a necessidade do usuário. Atualmente, a maioria dos produtos oferecidos no mercado são equipamentos com resolução 4K com pelo menos 43 polegadas.

No entanto, quem procura por uma TV mais simples ainda pode encontrar modelos de 32 polegadas por valores a partir de R$ 899.

Para soluções mais avançadas, é importante considerar qual será o principal uso da TV. Para os cinéfilos e maratonistas de séries de streaming, o ideal é procurar por modelos com tecnologia OLED e mini LED, que oferecem melhor qualidade de imagem, com contrastes e cores melhorados.

Todavia, esses equipamentos são mais caros que TVs com painel LCD comum. Além disso, recursos como HDR e tecnologias de som 3D como Dolby Atmos são essenciais para quem busca uma experiência de cinema em casa.

Para quem gosta de jogos, é importante observar a taxa de atualização da tela — o ideal é procurar por TVs com pelo menos 120 Hz para uma experiência de jogatina fluida.

Além disso, muitas fabricantes incluem recursos que podem otimizar o desempenho da TV em games, como o AMD FreeSync e Motion Xcelerator Turbo+, presentes em produtos avançados da LG e Samsung.

Modelos intermediários com resolução 4K e painel mini LED, tecnologia intermediária entre o LCD e o OLED, custam em média R$ 3.000 para o tamanho de 55″, enquanto os modelos OLED costumam estar disponíveis por no mínimo R$ 6.000.

Já as smart TVs mais simples, com tela LCD, podem ser encontradas por R$ 2.000. É importante ter em mente que tamanhos menores custam menos, no entanto.

Sistemas operacionais

Existem vários sistemas operacionais disponíveis para smart TVs. Tizen e webOS, da Samsung e da LG, oferecem uma interface moderna, com integração aos principais serviços de streaming e compatibilidade com assistentes virtuais como Alexa, Bixby e Google Assistente.

Ademais, as TVs das marcas costumam apresentar um catálogo de canais gratuitos, e alguns modelos contam com plataformas de cloud gaming, como o Samsung Gaming Hub e o Nvidia GeForce Now.

Já o Android TV e o Google TV, ambos do Google, contam com algumas diferenças entre si. O primeiro apresenta uma interface mais simples, com uma navegação mais focada nos aplicativos do que no conteúdo de cada plataforma de streaming.

O Google TV, mais recente, conta com um visual mais personalizável e é capaz de exibir sugestões de conteúdo de diversas plataformas em uma mesma tela, por exemplo.

Ainda pouco conhecido no Brasil, o Roku TV apresenta uma usabilidade mais simples e é compatível com os principais serviços online. Com menos opções de personalização, a plataforma se destaca pela loja de aplicativos, que conta com diversas opções de canais de conteúdo pouco conhecidos.