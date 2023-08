Qual aplicativo posso usar para agendar um atendimento? Confira

Milhões de pessoas recebem o Bolsa Família no país. O maior programa de transferência de renda do país é a principal marca do Partido dos Trabalhadores (PT) e realiza o repasse mínimo de R$ 600 aos beneficiários.

O valor cresceu nos últimos meses devido ao pagamento de benefícios adicionais. Por isso, a busca pela inscrição no programa ficou ainda mais intensa no Brasil. Contudo, para começar a receber as parcelas do Bolsa Família, as pessoas devem primeiro buscar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Inscrição no CadÚnico

As pessoas que desejam receber as parcelas do Bolsa Família precisam se inscrever, primeiramente, no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição é feita em qualquer CRAS ou posto de do Cadastro Único. No local, o cidadão passará por uma entrevista com perguntas sobre a composição familiar.

A inscrição no CadÚnico não possibilita a entrada automática no Bolsa Família, pois o governo ainda analisa os dados para permite o ingresso. Portanto, há famílias que passam algum tempo na fila de espera do programa social.

Embora a inscrição no CadÚnico não garanta o recebimento do Bolsa Família, o pagamento deste benefício só ocorre para as pessoas inscritas no CadÚnico. Portanto, é essencial fazer a sua inscrição no Cadastro Único para ter a chance de receber as parcelas do benefício social.

Como se cadastrar pela internet?

Cabe salientar que a busca pelo CRAS está sendo bastante intensa no país neste ano. Por isso, muitas pessoas buscam maneiras de fazer a inscrição no CRAS pela internet, através do celular, e isso é possível, ao menos em parte.

Em síntese, as pessoas podem agendar um horário para o atendimento no CRAS através da internet. Contudo, tudo depende do município onde o interessado mora, porque nem todos oferecem esse serviço à população.

De todo modo, existe o aplicativo e o site do CadÚnico, que permite aos interessados a realização de um pré-cadastro antes de se dirigir ao local para agilizar o atendimento no CRAS.



A saber, a pessoa que acessar o aplicativo ou o site do CRAS deve buscar a opção “Pré-Cadastro” e preencher todas as informações solicitadas. Após a conclusão do processo, a pessoa terá até 240 dias para ir a algum CRAS ou posto do Cadastro Único. Entretanto, mesmo que o aplicativo agilize o processo, a presença física ainda se faz necessária.

O pré-cadastro até permite o agendamento do horário e do dia para a pessoa comparecer ao CRAS, mas isso não está disponibilizado em todos os municípios. Isso explica o fato de não haver um telefone nacional para esse processo.

Para quem não sabe, são as prefeituras de cada município que administram o CRAS, ou seja, os interessados que tiverem dúvidas podem entrar em contato com as prefeituras.

Veja quem pode se inscrever no CadÚnico

De acordo com as regras definidas pelo Governo Federal, o CadÚnico surgiu no país para inserir as famílias mais pobres do país em programas sociais. Assim, apenas os cidadãos de baixa renda podem se inscrever para receber os benefícios sociais.

Veja quais são os requisitos para fazer a inscrição no CadÚnico:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660);

Famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos (R$ 3.960);

Famílias com renda mensal superior a meio salário mínimo por pessoa, mas que estejam vinculadas ou pleiteando a permanência em programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões;

Pessoas que vivem em situação de rua, seja sozinha, seja com a família.

Quais documentos levar para o CRAS?

As pessoas que procuram o CRAS respondem questionamentos sobre rendimentos, despesas e características do domicílio e dos membros da família. As respostas devem ser verdadeiras para que os usuários não tenham os benefícios cortados em caso de inconsistência dos dados.

No CRAS ou no posto do Cadastro Único, o responsável familiar deve apresentar obrigatoriamente o CPF ou o título de eleitor para realizar o cadastramento. Já para os demais membros da família, o responsável deverá apresentar qualquer um dos documentos abaixo:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor.

Após a entrevista, o cidadão receberá o Número de Identificação Social (NIS), caso ainda não tenha. Apenas com o NIS que as famílias poderão participar de programas sociais através do CadÚnico.

Vale destacar que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social não possuem documentos, itens essenciais para a inscrição no Cadastro Único. Nesses casos, a pessoa precisa buscar informações para retirar os documentos e, assim, cadastrar-se para receber os benefícios oferecidos.