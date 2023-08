O desafio do cavalo que vamos propor hoje é muito difícil. Apenas 1% das pessoas consegue resolvê-lo no tempo estipulado. Nele, você terá que descobrir qual dos dois bichos é o verdadeiro dono da cabeça.

Como você já deve ter percebido, adoramos propor desafios relacionados aos animais. Esse tipo de jogo é muito bom para a mente, ajuda a relaxar e trabalha nossos sentidos, principalmente a visão.

Dessa forma, na imagem a seguir você verá dois cavalos, mas apenas uma cabeça. O objetivo será o de apontar qual cavalo é de fato o dono da cabeça.

Assim, a cabeça do outro cavalo está oculta, gerando uma espécie de ilusão de ótica. Mas aqui vai uma informação essencial: você vai ter que resolver o desafio em apenas 10 segundos! Será que consegue? Vamos descobrir!

Desafio do cavalo: qual deles é o dono da cabeça?

Agora veja a imagem abaixo e tente resolver em 10 segundos o desafio do cavalo:

Foto: Jagranjosh/Reprodução

Então, temos na imagem dois cavalos, o número 1 e o número 2. Mas a cena está muito confusa. Afinal, aparece apenas uma cabeça! Aparentemente os cavalos estão posicionados de frente um para o outro.



Mas, olhando rapidamente, a cabeça pode pertencer a qualquer um dos dois. Assim, é preciso observar alguns detalhes. E tudo isso correndo contra o tempo. Se você não conseguiu resolver o problema, tente novamente.

Pois bem, agora responda: a cabeça pertence ao cavalo 1 ou 2? Se você respondeu 2, então parabéns, pois essa é a resposta correta! Ainda com dúvidas, vamos explicar na sequência.

Desafio do cavalo: considerações finais

O principal detalhe a ser levado em conta é a crina do cavalo. A crina é o pelo localizado na altura da cabeça, que desce pelo pescoço e chega na calda do animal.

Nesse caso, é possível observar que a cabeça do cavalo contém uma crina preta entre as orelhas. Mas, no cavalo número 1, não é possível ver a continuação da pelagem. Por outro lado, no cavalo número 2, isso fica bem nítido, ou seja, a crina continua ao longo do pescoço do animal.

Esse é o principal detalhe que revela que no desafio do cavalo o dono da cabeça é o número 2. Agora olhe a imagem novamente e confirme isso. Até que, depois dessa dica, o desafio não fica tão difícil, não é mesmo?

Há outros detalhes na imagem que podem ser reveladores. O segredo é prestar atenção. Por isso esse desafio exige ótima percepção e agilidade por conta do pouco tempo para resolvê-lo.

Dito isto, você pode lançar o desafio para seus conhecidos. Além de exercitar a mente, ele consiste em uma ótima alternativa de divertimento. Assim, você e seus amigos terão um passatempo saudável e de fácil acesso.