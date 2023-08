Como “Thelma and Louise” … você está em uma missão para chegar às ruas e ser grosso como ladrões com a lenda da atuação Susan Sarandon. Você consegue encontrar as mudanças nessas duas fotos antes de passar pelas cataratas? A nativa de Nova York vestiu seus tênis e fez piquetes…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.