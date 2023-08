Qual é o DDD de CADA REGIÃO? É 40, 41, 42, 43, 44, 45 ou 46? Saiba de uma vez por todas

Quem deseja se comunicar com as pessoas que moram no estado do Paraná, precisam usar o DDD (Discagem Direta à Distância) correto. No entanto, muitos ainda ficam com dúvida sobre qual é o número certo para incluir na ligação.

Isso porque o estado conta com 6 DDD’s diferentes (41, 42, 43, 44, 45 e 46). Cada um deles dá acesso ao contato dos moradores de uma região diferente do estado. A seguir, confira qual é o código de cada região do Paraná.

O que é DDD?

O Paraná é um sistema que permite fazer ligações telefônicas entre diferentes áreas do Brasil, usando um código específico para cada região. Por exemplo, se você mora em São Paulo e quer ligar para o Rio de Janeiro, você precisa discar 0 + código da operadora + 21 + número do telefone. O 21 é o DDD do Rio de Janeiro.

O Brasil possui 67 códigos DDD diferentes, que abrangem todos os estados e regiões do país. Cada estado pode ter mais de um código, dependendo do tamanho e da divisão geográfica.

O DDD serve para facilitar a comunicação entre as pessoas que vivem ou visitam diferentes lugares do Brasil. Assim, você pode falar com seus amigos, familiares ou contatos profissionais de forma rápida e fácil, sem precisar de uma operadora intermediária. Basta saber qual é o DDD da região que você quer ligar e discar o número correto.

Lista de DDD’s do Paraná

Em primeiro lugar, para identificar o DDD correto, é importante saber qual cidade ou área do Paraná você deseja ligar. Os 6 códigos do estado abrangem diversas regiões. Veja quais são:

DDD 41 : Região metropolitana de Curitiba e do litoral paranaense. Ele inclui cidades como Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Piraquara, Araucária, Campo Largo, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Lapa, Antonina, Morretes, Paranaguá e Guaraqueçaba.

DDD 42 : Região centro-sul do Paraná, que abrange as cidades de Ponta Grossa, Guarapuava, Irati, União da Vitória, Prudentópolis, Palmeira, Castro, Carambeí, Imbituva e outras.

DDD 43 : Região norte-central do Paraná, que engloba as cidades de Londrina, Apucarana, Arapongas, Cornélio Procópio, Ibiporã, Rolândia, Cambé, Bandeirantes e outras.

DDD 44 : Região noroeste do Paraná, que compreende as cidades de Maringá, Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Cianorte, Sarandi, Mandaguari e outras.

DDD 45 : Região oeste do Paraná, que inclui as cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon e outras.

DDD 46: Região sudoeste do Paraná, que contempla 44 municípios, incluindo Pato Branco e Francisco Beltrão.



Como fazer ligação interurbana para DDD do Paraná?

Para fazer uma ligação interurbana, você tem duas opções: ligar normal ou ligar a cobrar. Na primeira opção, você paga pela chamada, que pode ter um custo extra se você não tiver um plano especial. Na segunda opção, quem recebe a chamada é que paga por ela.

Assim, veja como fazer cada uma delas:

Para ligar normal, digite 0 + DDD da operadora + DDD da região + número do telefone ou celular. Por exemplo, se você quiser ligar para Curitiba pela Vivo, digite 0 + 15 + 41 + número.

Para ligar a cobrar, digite 90 + DDD da operadora + DDD da região + número do telefone ou celular. Por exemplo, se você quiser ligar para Pato Branco pela Claro, digite 90 + 21 + 46 + número.