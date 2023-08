Qual é o DDD de cada região? É 85, 86, 87 ou 88? Saiba de uma vez por todas

O Ceará, com sua rica cultura e belas paisagens, possui dois códigos DDD principais: 85 e 88. Esses códigos, essenciais para a realização de ligações de longa distância, são uma parte importante da comunicação diária no estado. Mas, o que realmente são esses códigos DDD do Ceará e como usá-los corretamente?

Entendendo o DDD

DDD é a abreviatura de Discagem Direta à Distância. De acordo com a Anatel, agência reguladora das telecomunicações no Brasil, o DDD, também chamado de Código Nacional, é um código de área que identifica uma localidade ou um conjunto de localidades.

Esses códigos são essenciais quando estamos fazendo ligações interurbanas ou interestaduais. Por exemplo, se você está na cidade de São Paulo e deseja ligar para Fortaleza, precisará usar o código DDD da cidade destino – neste caso, o 85.

A sequência para realizar a ligação seria: 0 + código da operadora + código DDD da localidade de destino + número do telefone. Lembrando que o DDD está vinculado ao local onde o número está registrado e não à sua localização atual. Assim, se alguém em Minas Gerais quiser ligar para um telefone registrado no Ceará, terá que usar o DDD da área de registro do telefone.

DDD do Ceará

O Ceará, o estado do Nordeste conhecido pela sua música, culinária e praias deslumbrantes, tem dois principais códigos DDD: 85, que inclui a capital Fortaleza, e 88, que abrange regiões como Juazeiro do Norte.

Caso precise fazer uma chamada para Fortaleza, o código a ser usado será 85. No entanto, para Juazeiro do Norte e outras cidades na mesma região, você usará o DDD 88.

Para uma lista completa dos códigos DDD de todos os municípios do Brasil, você pode visitar o site da Anatel e fazer a consulta.

O DDD da operadora



Ao fazer uma ligação interurbana, é crucial adicionar o código da operadora antes do DDD. Esse código da operadora indica qual empresa de telecomunicações está sendo usada para a chamada. Por exemplo, se você está ligando para um celular da operadora Tim, o prefixo é 41.

A ordem para efetuar a chamada então fica: 0 + código da operadora (neste caso, 41) + código DDD da localidade de destino + número do telefone.

Por fim, lembre-se sempre de verificar os códigos corretos antes de fazer suas ligações de longa distância. Isso assegurará uma comunicação sem problemas e evitará confusões ou gastos desnecessários.