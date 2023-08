Qual é o de cada REGIÃO? É mesmo o 83?

O estado da Paraíba, situado na região Nordeste do Brasil, carrega consigo uma única identidade quando falamos sobre o DDD: o 83. Seja qual for o município dentro da Paraíba, o código é sempre o mesmo, permitindo a realização de ligações interurbanas com um único número em mente. Mas o que é o DDD? E como ele é usado? Vamos explorar isso a seguir.

O que é o DDD?

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) define DDD como o código de área ou código de registro, que é usado para identificar uma determinada localidade ou conjunto de localidades. Esse código é imprescindível para fazer ligações de longa distância.

O DDD, tecnicamente chamado de Código Nacional, consiste em dois dígitos numéricos que identificam uma área geográfica específica. Os códigos são estabelecidos pelo Plano Geral de Códigos Nacionais, que foi aprovado pela Resolução 263/2001 da Anatel.

Vamos entender com um exemplo: suponha que você está na cidade de Campinas, cujo DDD é 19. Ao ligar para São Paulo, você precisa adicionar o DDD da cidade de destino (no caso, 11) antes de digitar o número de telefone. A sequência ficaria assim: 0 + código da operadora + código DDD da localidade de destino (neste caso, 11) + número do telefone.

Como usar o DDD?

É importante lembrar que o DDD está associado ao local onde o número foi registrado, não à localização atual do indivíduo. Por exemplo, se alguém possui um número registrado em Minas Gerais (DDD 35) e está visitando a Paraíba (DDD 83), a pessoa que for ligar deve usar o DDD 35.

DDD da Paraíba

Como mencionado anteriormente, o estado da Paraíba possui um código único de DDD, que é 83. Portanto, para fazer ligações interurbanas para qualquer município da Paraíba, basta usar o código 83.

Para obter uma lista completa dos códigos DDD de todos os municípios brasileiros, você pode visitar o site oficial da Anatel e consultar sua seção específica.



DDD da operadora

Ao fazer uma ligação interurbana, é necessário usar o DDD da operadora. O DDD da operadora é um prefixo que identifica qual operadora está sendo utilizada. Por exemplo, se estiver ligando para um celular da operadora Tim, o prefixo é 41. Portanto, ao fazer uma ligação interurbana ou internacional, você deve adicionar este prefixo ao código da operadora: 0 + 41 + código DDD da localidade de destino + número do telefone.

Em resumo, o DDD é um elemento essencial na comunicação de longa distância. No caso da Paraíba, seja qual for a cidade para a qual você está ligando, o código DDD será sempre o 83. Lembre-se sempre de verificar e utilizar corretamente o código da operadora para evitar quaisquer contratempos durante a discagem.