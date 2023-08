Afinal, o que será que é mais econômico, o chuveiro a gás ou elétrico? Quando optamos por uma alternativa ou por outra? Esse tipo de dúvida é muito recorrente no dia a dia dos brasileiros que têm buscado maneiras de reduzir o custo de vida de algum modo.

Pensando nisso, reunimos algumas considerações que podem te ajudar a refletir melhor sobre esse assunto. Acompanhe e saiba mais!

Chuveiro a gás ou elétrico: qual é o mais econômico?

Se você já experimentou tomar banho com um chuveiro a gás, pode ter percebido que o aquecimento da água costuma ser mais elevado do que muitos tipos de chuveiros elétricos. Por isso, ele vem sendo considerado um queridinho por aqueles que sofrem mais nos dias frios.

Além disso, analisando o funcionamento de cada tipo de chuveiro, a opção a gás costuma ser mais econômica, e nós explicamos os motivos para isso.

Enquanto o chuveiro elétrico está ligado, sua resistência está em ação. Ela age internamente, aquecendo a água que chega até ela. Cerca de 10 minutos do chuveiro ligado na potência máxima, todos os dias, pode significar R$ 29 na conta de energia.

Em contrapartida, o chuveiro a gás aquece a água antes do uso, mantendo-a em um reservatório que não permite que ela perca calor. Assim, quando tomamos banho, estamos usando a água que já foi aquecida, e não aquecendo ao mesmo tempo.

Além disso, o chuveiro elétrico requer uma quantidade significativa de energia para aquecer a água, enquanto o consumo de gás é significativamente menor para aquecer a mesma quantidade de água.

Na prática, o chuveiro a gás trabalhará menos para ter a mesma quantidade de água quentinha que o chuveiro elétrico, que precisará trabalhar mais.

Entretanto, ainda assim surge outro impasse quando pensamos na melhor opção entre chuveiro a gás ou elétrico: a instalação.

No caso do chuveiro elétrico, a instalação costuma ser muito mais rápida e barata. Já o chuveiro a gás requer um preparo maior, uma instalação mais demorada e um espaço específico e seguro para o mantimento do gás.

De todo modo, é necessário pôr tudo na ponta do lápis para avaliar a melhor alternativa para o seu caso.

Faça as contas e o planejamento na sua casa

Como vimos, existem alguns fatores que influenciam na escolha entre o chuveiro a gás ou elétrico. De modo geral, e pensando no longo prazo, o chuveiro a gás costuma ser o mais econômico.

Entretanto, para quem tem dificuldades para investir um valor mais elevado no começo, referente à instalação, o chuveiro elétrico tende a ser uma alternativa mais acessível.

Contudo, se você ainda não pode incluir o chuveiro a gás na sua casa, que tal fazer uma reserva mensal para fazer essa instalação no futuro? Desse modo, você se prepara para economizar lá na frente e fazer essa reserva de dinheiro valer a pena. Pense nessa possibilidade!