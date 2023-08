Qual grau de artrose dá direito a aposentadoria?

O que é a artrose?

A artrose é uma condição degenerativa das articulações que pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Além das dores e limitações físicas, essa doença também pode afetar a capacidade de trabalho e, em alguns casos, até mesmo a aposentadoria . Neste artigo, discutiremos o que é a artrose, como ela pode afetar sua aposentadoria e quais são os critérios para se aposentar por essa condição.

A artrose é uma doença crônica que afeta as articulações, especialmente as que suportam peso, como os joelhos, quadris e coluna vertebral. Ela ocorre quando a cartilagem que protege as extremidades dos ossos se desgasta, levando a dor, inchaço e rigidez nas articulações. Com o tempo, a artrose pode levar a deformidades ósseas e limitações significativas na mobilidade.

Como a artrose afeta sua aposentadoria?

A artrose pode afetar sua capacidade de trabalhar, especialmente se você tem um trabalho que exige movimentos repetitivos ou levantamento de peso. A dor, rigidez e perda de mobilidade podem dificultar a realização de tarefas diárias e comprometer sua produtividade no trabalho. Além disso, a artrose pode aumentar o risco de acidentes e lesões relacionadas ao trabalho.

Para se aposentar por artrose, é necessário comprovar que a doença está em um estágio avançado e que você não é mais capaz de realizar seu trabalho devido às limitações causadas pela condição. Geralmente, é necessário apresentar relatórios médicos detalhados, exames de imagem e laudos que comprovem a gravidade da artrose e suas consequências na capacidade de trabalho.

Critérios para se aposentar por artrose

Os critérios para se aposentar por artrose podem variar de acordo com o país e o sistema de previdência social. No Brasil, a aposentadoria por invalidez é uma opção para pessoas que não são mais capazes de trabalhar devido a uma doença ou incapacidade. Para se qualificar para essa aposentadoria, é necessário passar por uma avaliação médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Durante a avaliação, o médico perito analisará sua condição de saúde, incluindo a gravidade da artrose e suas limitações funcionais. Eles também levarão em consideração sua idade, formação acadêmica, experiência profissional e outras habilidades que possam ser transferíveis para um novo tipo de trabalho. Se a perícia médica concluir que você é incapaz de realizar qualquer tipo de trabalho, você poderá se qualificar para a aposentadoria por invalidez.

Tratamentos para artrose

Embora a artrose seja uma doença crônica, existem tratamentos disponíveis que podem ajudar a controlar a dor, melhorar a função articular e retardar a progressão da doença. Os tratamentos para artrose podem incluir:

Medicamentos para alívio da dor e redução da inflamação;

Fisioterapia para fortalecer os músculos ao redor da articulação e melhorar a amplitude de movimento;

Perda de peso para reduzir a carga nas articulações afetadas;

Uso de órteses ou dispositivos de assistência para melhorar a estabilidade e função da articulação;

Injeções de corticosteroides ou ácido hialurônico para alívio dos sintomas;

Cirurgia de substituição articular em casos graves.

É importante buscar tratamento médico adequado para artrose, pois isso pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e até mesmo prolongar sua capacidade de trabalho antes de considerar a aposentadoria.

Benefícios da aposentadoria por artrose

A aposentadoria por artrose pode trazer alguns benefícios para os indivíduos que sofrem dessa condição. Além de receber uma renda mensal para suprir suas necessidades básicas, a aposentadoria por invalidez também pode dar acesso a programas de reabilitação e assistência médica.

É importante destacar que a decisão de se aposentar por artrose deve ser cuidadosamente considerada, levando em conta a gravidade da condição, as limitações funcionais e a capacidade de se adaptar a um novo estilo de vida. É recomendável buscar orientação de um profissional especializado em direito previdenciário para entender todas as opções disponíveis e tomar a melhor decisão para sua situação específica.

A artrose é uma doença debilitante que pode afetar significativamente a vida das pessoas. Além dos sintomas físicos, essa condição também pode ter um impacto na capacidade de trabalho e na aposentadoria. Se você está sofrendo de artrose e está enfrentando limitações em seu trabalho, é importante buscar tratamento adequado e considerar todas as opções disponíveis para aposentadoria por invalidez. Lembre-se de procurar orientação profissional para tomar a melhor decisão para sua situação específica.