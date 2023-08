Qual o tamanho da crise da empresa?

A crise econômica atual e a pandemia global causaram um impacto significativo em várias empresas ao redor do mundo. Nesse contexto, a Casas Bahia, uma das maiores varejistas do Brasil, não está imune aos desafios que surgiram. Neste artigo, exploraremos a crise enfrentada pela Casas Bahia e as medidas tomadas pela empresa para se adaptar e superar essa situação.

A Origem da Crise

A crise da Casas Bahia teve início durante a pandemia, quando a empresa enfrentou dificuldades para manter suas operações. Para garantir sua sobrevivência, a empresa teve que recorrer a empréstimos com juros baixos, que inicialmente eram de 2% ao ano. No entanto, ao longo do tempo, a taxa de juros aumentou consideravelmente, chegando a 13,75% em 2023. Essa escalada dos juros impactou diretamente o endividamento da empresa, que atualmente paga 15,85% de juros ao ano. Isso equivale a um valor impressionante de R$ 871 milhões somente em serviço da dívida.

A situação se tornou ainda mais desafiadora devido à correção dos empréstimos feitos pela empresa, que são indexados ao CDI mais 2,1% ao ano de juros. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que está sempre próxima à taxa básica de juros (Selic). Essa combinação de fatores aumentou significativamente a carga de dívida da Casas Bahia.

Impacto nos Resultados Financeiros

O alto endividamento da Casas Bahia afetou seus resultados financeiros, com a dívida crescendo mais rapidamente do que os lucros. Como consequência, a empresa enfrentou dificuldades para manter sua lucratividade. No entanto, a queda na taxa básica de juros (Selic) pode trazer um “respiro” para a empresa, estimulando o consumo no varejo e potencialmente melhorando o desempenho das ações da empresa.

No entanto, é importante ressaltar a necessidade de cautela para evitar um impacto negativo na inflação. Marco Sabino, advogado e professor da FIA, enfatiza que os juros no Brasil são obscenos e que a queda na Selic, a longo prazo, pode baratear o crédito, incentivando o consumo, mas é necessário cuidado para não afetar a inflação.

O Plano de Recuperação da Casas Bahia

Para enfrentar a crise e buscar a recuperação, a Casas Bahia adotou um plano abrangente que envolve várias medidas estratégicas. Essas medidas visam reduzir custos, otimizar operações e diversificar os investimentos.



Redução do Quadro de Funcionários

Uma das medidas adotadas foi a redução do quadro de funcionários. Cerca de 6.000 vagas de emprego foram fechadas no primeiro semestre deste ano, resultando em uma diminuição de 5.000 funcionários. Essa redução no número de funcionários é uma resposta direta à necessidade de reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência da empresa.

Fechamento de Lojas

Além da redução de funcionários, a Casas Bahia também optou pelo fechamento de algumas de suas lojas físicas. Atualmente, a empresa possui 1.127 pontos de venda, incluindo as lojas Casas Bahia e Ponto. No entanto, até o final deste ano, até 100 lojas poderão ser fechadas, representando cerca de 9% do total. Essa medida está alinhada com a estratégia de redução de custos e foco no marketplace da Casas Bahia.

Redução de Estoque e Mudança no Crediário

Outra importante medida adotada pela Casas Bahia foi a redução de R$ 1 bilhão em estoques. Produtos com baixa lucratividade ou de baixo valor estão sendo direcionados para o marketplace da empresa, visando aumentar a eficiência e reduzir custos. Além disso, a empresa anunciou uma mudança na forma de captação para financiar o crediário, buscando alternativas para melhorar suas operações financeiras.

Investimento em Tecnologia

Como parte do plano de recuperação, a Casas Bahia está investindo em tecnologia para melhorar a experiência do cliente e otimizar suas operações. Atualmente, 60% das lojas físicas já possuem o App 2.0, uma plataforma que agiliza o atendimento em loja. Além disso, a empresa implantou recentemente a busca por voz, uma ferramenta que já ajudou em mais de 200 mil consultas nas plataformas online. Esses investimentos em tecnologia visam melhorar a eficiência operacional e a experiência do cliente.

Perspectivas Futuras

Embora a Casas Bahia esteja enfrentando desafios significativos devido à crise econômica e à pandemia, as medidas adotadas pela empresa mostram um plano sólido de recuperação. A redução de custos, a diversificação de investimentos e o foco em tecnologia são estratégias que podem ajudar a empresa a se adaptar às mudanças do mercado e superar a crise.

No entanto, é importante ressaltar que as perspectivas futuras da Casas Bahia dependem de vários fatores externos, como a evolução da economia e as políticas monetárias adotadas pelo governo. Ainda assim, os especialistas acreditam que as medidas implementadas pela empresa têm o potencial de reverter a situação a longo prazo.

Diante dos desafios enfrentados pela Casas Bahia, é importante reconhecer a resiliência e o compromisso da empresa em se adaptar e buscar soluções para superar a crise. Através de um plano abrangente de recuperação, a Casas Bahia está demonstrando sua determinação em se manter forte e relevante no mercado varejista brasileiro.