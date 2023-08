Qual o valor do programa BRASIL SEM FOME? O valor da Bolsa já foi definido? Confira o que se sabe

O Programa Brasil Sem Fome, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem como objetivo tirar o Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030. Essa iniciativa é fundamental para combater a insegurança alimentar e promover a inclusão social no país. Neste artigo, vamos explorar o valor desse programa, as metas estabelecidas e os benefícios sociais que serão proporcionados.

A Importância do Brasil Sem Fome

O Brasil Sem Fome é uma resposta necessária ao aumento da fome e da pobreza no país. Apesar de ter saído do Mapa da Fome em 2014, o Brasil voltou a enfrentar esse desafio em 2022, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), cerca de 33 milhões de pessoas viviam em situação de insegurança alimentar grave no ano passado.

Diante desse cenário alarmante, o programa Brasil Sem Fome surge como uma estratégia abrangente para garantir o acesso à alimentação adequada e saudável para todos os brasileiros, priorizando os mais vulneráveis. Para isso, serão implementadas 80 ações e programas do governo federal, organizados em três eixos principais: acesso à renda, trabalho e cidadania; alimentação adequada e saudável; e mobilização para o combate à fome.

As Metas do Programa

O Brasil Sem Fome estabeleceu metas ambiciosas para combater a fome e a pobreza no país. A principal meta é tirar o Brasil do Mapa da Fome até 2030, alinhando-se às metas de desenvolvimento da ONU. Além disso, o programa visa reduzir, ano a ano, as taxas totais de pobreza e diminuir para menos de 5% o percentual de domicílios em insegurança alimentar grave. Essas metas são fundamentais para garantir a segurança alimentar e promover a inclusão social no Brasil.

Os Eixos do Programa

O Brasil Sem Fome é dividido em três eixos, cada um com ações específicas para atingir as metas estabelecidas:

Acesso à Renda, Redução da Pobreza e Promoção da Cidadania



Nesse eixo, serão implementadas ações como o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, o programa busca ativa para identificar e atender as famílias que precisam desse suporte. Outras ações incluem diretrizes para um protocolo Brasil Sem Fome, valorização do salário mínimo, inclusão produtiva e capacitação profissional, e o Programa Nacional de Alimentação no Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Segurança Alimentar e Nutricional, com Alimentação Saudável da Produção ao Consumo

Nesse eixo, o programa visa garantir a segurança alimentar em todas as etapas, desde a produção até o consumo. Serão implementadas ações como o Plano Safra da Agricultura Familiar, políticas de segurança alimentar nas cidades, combate ao desperdício, política de agroecologia, política nacional de abastecimento, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), fomento rural e formação de estoques. Essas ações visam garantir o acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis para toda a população.

Mobilização para o Combate à Fome

No terceiro eixo, o programa busca promover a mobilização da sociedade e dos diferentes entes federativos para combater a fome. Serão fortalecidos o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), além de serem incentivadas a adesão de estados, municípios e entidades, a realização de caravanas por um Brasil sem fome e a criação de uma rede de iniciativas da sociedade civil. Essa mobilização é essencial para garantir a efetividade do programa.

Os Benefícios Sociais do Programa

O Brasil Sem Fome trará uma série de benefícios sociais para a população brasileira. Além de garantir o acesso à alimentação adequada e saudável, o programa também proporcionará a redução da pobreza e o aumento da renda disponível para comprar alimentos. A inclusão em políticas de proteção social e a ampliação da produção e do acesso a alimentos sustentáveis são medidas que contribuirão para a melhoria das condições de vida das famílias brasileiras.

O Programa Brasil Sem Fome é uma iniciativa fundamental para combater a fome e a pobreza no Brasil. Com metas ambiciosas e ações abrangentes, o programa busca garantir o acesso à alimentação adequada e saudável, reduzir a pobreza e promover a inclusão social. Por meio da mobilização da sociedade e da implementação de políticas efetivas, o Brasil poderá sair do Mapa da Fome da ONU até 2030. É hora de unir esforços e trabalhar em conjunto para construir um país sem fome e com oportunidades para todos os brasileiros.