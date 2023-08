Quando acontece o próximo sorteio?

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por seus prêmios milionários. Com o concurso 2621 aberto para apostas, os jogadores têm a chance de concorrer a um prêmio estimado de R$ 3,5 milhões. Neste artigo, vamos fornecer todas as informações necessárias para você participar do sorteio e aumentar suas chances de ganhar.

Como apostar na Mega-Sena 2621?

Apostar na Mega-Sena é simples e pode ser feito de três maneiras: nas lotéricas da Caixa, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo. Para apostar em uma lotérica, basta se dirigir até a mais próxima, pegar a cartela da Mega-Sena e marcar de 6 a 20 números.

Em seguida, dirija-se ao caixa e valide sua aposta. O atendente fornecerá um bilhete que comprova sua participação no sorteio. Se preferir apostar online, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site ou o aplicativo das Loterias Caixa. Faça um cadastro, caso ainda não tenha. Escolha o jogo desejado e clique em “Aposte agora”. Preencha a aposta, marcando os números desejados na cartela online. Lembre-se de verificar as regras para cada tipo de aposta, pois a quantidade de números pode variar. Se preferir, utilize a opção “surpresinha” e permita que o sistema escolha os números para você. Ou se preferir, utilize a opção “teimosinha” e repita os números selecionados em apostas futuras. Informe ao sistema quantos números pretende jogar. Caso queira que o sistema escolha os números que faltam, utilize a opção “complete o jogo”. Após escolher os números, clique em “colocar no carrinho”. Em seguida, você pode preencher uma nova aposta ou ir para o pagamento, finalizando assim a aposta. Informe os dados do cartão de crédito escolhido para fazer a aposta e clique em “comprar”.

As apostas para a Mega-Sena 2621 podem ser feitas até as 19 horas de quarta-feira, uma hora antes do sorteio.

Quanto custa e quais são as chances de ganhar?

O valor mínimo para fazer uma aposta na Mega-Sena é de R$ 5. No entanto, os jogadores têm a opção de jogar mais números, pagando um valor maior por isso. Ao aumentar a quantidade de dezenas jogadas, as chances de ganhar também aumentam.

Veja abaixo a tabela de valores de apostas e as probabilidades de acerto:

Quantidade de Números Jogados Valor da Aposta Probabilidade de Acerto (1 em) 6 R$ 5,00 50.063.860 7 R$ 35,00 7.151.980 8 R$ 140,00 1.787.995 9 R$ 420,00 595.998 10 R$ 1.050,00 238.399 11 R$ 2.310,00 108.363 12 R$ 4.620,00 54.182 13 R$ 8.580,00 29.175 14 R$ 15.015,00 16.671 15 R$ 25.025,00 10.003 16 R$ 40.040,00 6.252 17 R$ 61.880,00 4.045 18 R$ 92.820,00 2.697 19 R$ 135.660,00 1.845 20 R$ 193.800,00 1.292



Sorteio ao vivo

Caso queira acompanhar o sorteio da Mega-Sena 2621, todos os sorteios são transmitidos ao vivo pela internet, nas redes sociais da Caixa e da Rede TV. A transmissão inclui não só o sorteio, mas também a preparação e a desmontagem das esferas.

Para acompanhar os sorteios pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube, clique aqui.

Não perca a oportunidade de participar do próximo sorteio da Mega-Sena 2621 e concorrer a esse prêmio milionário. Faça sua aposta e boa sorte!

Último sorteio: 4 apostas levaram R$ 115 milhões

No último sorteio da Mega-Sena, realizado em 12 de agosto, quatro apostas foram premiadas com R$ 115 milhões. As cidades e unidades lotéricas vencedoras foram:

Fortaleza/CE: Loterias em Canais Eletrônicos

Uberaba/MG: Treze Loterias

Sinop/MT: Lotérica Sinop

Sinop/MT: Lotérica Sinop

Os números sorteados foram: 04 – 06 – 13 – 21 – 26 – 28. Além dos ganhadores do prêmio principal, houve 404 apostas com 5 acertos, que receberam R$ 23.042,04 cada, e 21.667 apostas com 4 acertos, que ganharam R$ 613,76 cada.

Não deixe de participar dos sorteios da Mega-Sena e aproveite a chance de se tornar um milionário. Boa sorte!