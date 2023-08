Quando Lonzo Ball espera voltar à NBA? Ele dá uma atualização tão esperada

CQuando a briga pública de Lonzo Ball com Stephen A. Smith estourou nas redes sociais, os fãs começaram a se perguntar o quão perto o armador do Bulls está de retornar de sua ausência de 18 meses da NBA.

Ball perdeu toda a temporada passada devido a uma lesão no joelho

Ele jogou apenas 35 partidas na temporada anterior. Sua resposta viral às críticas da personalidade da ESPN ofereceu uma rara visão da saúde de Ball, já que foi sua primeira postagem no X desde abril de 2022. Ele parecia ter grande força na perna machucada, desmascarando as afirmações de Smith de que ainda tem problemas para ficar em pé levantar-se da posição sentada.

“Stephen A., quem são suas fontes, mano?” Ball gritou no vídeo. “Estou voltando, cara, vamos!” Bola Lonzo

No final das contas, o próprio Lonzo foi a melhor fonte para uma atualização tão esperada e esperada sobre sua reabilitação e o cronograma para um possível retorno. Ele falou abertamente sobre o assunto durante uma aparição no podcast “From the Point” de Trae Young no YouTube.

A tão esperada atualização de Lonzo Ball sobre quando ele retornará de uma lesão de pesadeloParker Johnson

“Estou apenas levando isso dia após dia”, Ball disse no programa. “Acabei de fazer uma cirurgia muito grande, espero que seja a última que terei que fazer, mas é um processo longo. Já estou fora da próxima temporada – quando me machuquei pela primeira vez, não sabíamos realmente o que era. Já vi todos os tipos de médicos e coisas diferentes e estava meio que subindo e descendo.

Isso foi muito difícil para mim porque eu simplesmente não sabia como seria o dia seguinte. Pelo menos agora fiz a cirurgia, temos um plano para seguir em frente, estamos dentro do planejado e estou no caminho certo. Espero que tudo dê certo.“

Mais um ano sem o jogador da franquia se aproxima para os Bulls. Eles sentiram a ausência de Ball na temporada 2022-2023, terminando em nono lugar no Leste com um recorde de 40-42 e perdendo na rodada de play-in para acabar perdendo os playoffs.

A última vez que Ball estava totalmente saudável, o Chicago começou com 22-13 nos 35 jogos antes de sua estrela se machucar durante a temporada 2021-2022.