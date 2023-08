No dia 24 do mês passado, a Receita Federal deu início à divulgação dos detalhes referentes ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2023, que abrange aproximadamente 5,6 milhões de contribuintes, englobando tanto aqueles classificados como prioritários quanto não prioritários.

Quando receberei minha restituição do IRPF 2023? Confira o calendário

O montante a ser restituído neste lote é impressionante, chegando à cifra de R$ 7,5 bilhões, e a data inicial agendada para o pagamento foi ontem (31/07).

Verificando a inclusão na restituição: como consultar?

De modo geral, se você está entre os contribuintes que aguardam a restituição, é possível verificar se seu nome consta no terceiro lote. Em suma, essa verificação se dá por meio da página oficial da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal).

Para isso, basta acessar a seção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, clicar em “Consultar a Restituição” para saber se a restituição já está disponível. Além da consulta básica, é importante ressaltar que é viável realizar uma verificação mais abrangente da situação da declaração, permitindo a identificação de possíveis pendências.

Em resumo, por meio do acesso ao extrato de processamento disponível no e-CAC, o contribuinte tem a possibilidade de verificar a existência de informações equivocadas ou irregularidades que possam estar causando atrasos na restituição.

Reagendamento de recebimento: caso o crédito não tenha sido realizado

Conforme informações oficiais, nos casos em que o crédito da restituição não foi realizado por algum motivo, o contribuinte possui a facilidade de reagendar o recebimento dos valores.

Em suma, para isso, basta acessar o Portal do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/irpf) ou entrar em contato com a Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).



Total de declarações que possuem direito à restituição

No presente ano, a Receita Federal recebeu um número expressivo de 41,15 milhões de declarações. De acordo com informações divulgadas pela Receita Federal, cerca de 60% dos contribuintes que enviaram suas declarações têm o direito de receber a restituição.

A restituição do Imposto de Renda é um importante direito do contribuinte, e sua consulta pode ser feita de forma simples e rápida através do site da Receita Federal. Contudo, esteja atento às datas de pagamento para garantir que o valor seja creditado em sua conta conforme agendado.

Em suma, caso enfrente qualquer problema, lembre-se de que o reagendamento está disponível, garantindo que receba o valor devido. De modo geral, com essas informações em mãos, é possível gerir suas finanças de forma mais eficiente e planejar o melhor uso dos recursos recebidos.

Calendário oficial

1º lote – pago em 31 de maio

2º lote – pago em 30 de junho

3º lote – pago em 31 de julho

4º lote – programado para 31 de agosto

5º lote – programado para 29 de setembro

Cuidado com golpes relacionados à restituição do IR

Com o início do pagamento das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2023, é importante estar alerta para possíveis golpes que podem ocorrer nesse período.

Falsos e-mails

De forma geral, os golpistas costumam enviar e-mails se passando pela Receita Federal. Desse modo, solicitam informações pessoais, como CPF e número de conta bancária. Ou ainda, pedem que o contribuinte clique em links suspeitos.

Contudo, é importante ressaltar que a Receita Federal nunca solicita informações confidenciais por e-mail, portanto, desconfie de qualquer mensagem desse tipo.

Ligações telefônicas

Geralmente, criminosos também podem entrar em contato por telefone, alegando serem funcionários da Receita Federal e oferecendo serviços ou informando que você tem direito a uma restituição maior.

Novamente, a Receita Federal não faz esse tipo de contato, então tenha cautela e não forneça informações pessoais por telefone.

Mensagens de Texto (SMS)

Por fim, assim como os e-mails e ligações telefônicas, golpistas também utilizam mensagens de texto para tentar enganar as pessoas. Assim sendo, fique atento à links enviados por SMS e nunca os abra caso suspeite de sua procedência.