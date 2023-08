Quando Verstappen poderá ganhar seu terceiro título de F1?

Ccom uma vantagem de 125 pontos sobre o segundo colocado, neste caso seu próprio companheiro de equipe, Max Verstappen parece estar a caminho de manter o título do campeonato de Fórmula 1 por mais um ano.

O piloto holandês entrou nas férias de verão com dez vitórias, oito delas consecutivas. Então, se tudo continuar como está, não deverá demorar muito para que o Red Bull motorista sela sua terceira coroa.

Sua esmagadora vantagem de pontos equivale a cinco vitórias em corridas, então para alcançá-lo,Checo Perez teria que terminar em primeiro cinco vezes, desde que o atual campeão não marcasse em nenhuma delas.

Mesmo assim, para ultrapassá-lo, ele precisaria do ponto de volta mais rápido ou continuar a boa corrida à frente do seu companheiro de equipe. Este é um cenário hipotético e irreal, já que Verstappen terminou no pódio em todos os Grandes Prémios até agora.

No entanto, embora pareça que ele está praticamente fechado, a matemática ainda dá uma chance a mais da metade dos pilotos no grid, por mais improvável que seja. A lista de potenciais candidatos vai até o décimo primeiro colocado Oscar Piastrientão quando ele poderia selar matematicamente o título?

O Grande Prêmio do Japão pode ser o palco

Se Verstappen vence os próximos quatro Grandes Prémios e Pérez terminando abaixo do sétimo, o título já estaria garantido no final do GP do Japão. Assim, o palco para o terceiro título consecutivo pode ser o mesmo onde o conquistou pela segunda vez no ano passado.

Max Verstappen comemora vitória no GP da HungriaCORRIDA DE TOURO VERMELHO

Com essa vitória, ele também igualaria o recorde do ano passado de 14 vitórias, com o qual quebrou um recorde que poderia ter a chance de superar este ano faltando dez corridas para o fim da temporada.

Se Verstappen vence todas as corridas, mas Pérez terminar em segundo, o champanhe teria que esperar até o Grande Prêmio do Catar. Lá, mesmo que dobrasse em todas as corridas, o holandês conquistaria o título. Caso o mexicano terminasse em terceiro e não em segundo, o cenário seria o mesmo.

Ele poderia ganhar o título sem vencer uma corrida novamente?

Dada a forma como decorreu a primeira metade da temporada, parece improvável que isso aconteça, mas assumindo que a vitória no GP da Bélgica seria a última da temporada para o líder da classificação, ele ainda teria hipóteses de vencer. o título. Para isso, o holandês teria que terminar em segundo lugar, atrás de Perez, em todas as corridas e sprints.

Dessa forma, o título só viria no Brasil, faltando duas corridas para encerrar uma temporada de claros Red Bull domínio. Caso terminasse em terceiro e não em segundo, ainda poderia ser campeão, mas teríamos que esperar até Abu Dhabi.

Quando a Red Bull conquistaria o título de construtores?

Além de Verstappen, o time também quer manter o título. Assim como seu piloto, a equipe tem grande vantagem na classificação de construtores, com 256 pontos de diferença para o segundo colocado Mercedes.

Porém, assim como no campeonato de pilotos, seis equipes ainda têm chances matemáticas de conquistar o título até o final da temporada: Alpino, McLaren, Ferrari, Aston Martinn e Mercedes.

Equipe Red Bull comemora vitória na ÁustriaCORRIDA DE TOURO VERMELHO

No entanto, parece apenas uma questão de tempo até que consigam conquistar o segundo campeonato mundial consecutivo. Poderia até vir antes Verstappentítulo, no GP de Monza.

Para que isso acontecesse, a equipe teria que conseguir uma volta dupla e mais rápida em Zandvoort e Monza. Além disso, os seus rivais não conseguiriam somar pontos, o que é bastante irreal.

Com Mercedes atrás deles, Red Bull poderia garantir a vitória com o máximo de pontos até o Grande Prêmio de Cingapura, mesmo que as flechas de prata garantissem o terceiro e quarto lugares.

Além disso, mesmo que Mercedes eram para vencer Red Bull para dobrar os pontos até o final da temporada, o campeonato ainda vai para Milton Keynes, desde que continue a somar pontos.