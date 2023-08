Quantas vezes a seleção dos EUA venceu a Copa do Mundo da Fiba até agora?

Tele está próximo Copa do Mundo Fiba 2023com lançamento previsto para sexta-feira, 25 de agosto, verá os Estados Unidos iniciarem sua jornada no torneio em 26 de agosto.

Em seu primeiro jogo do torneio, Equipe EUA vai enfrentar Nova Zelândia em um jogo programado para começar às 08:20 ET.

Quantas vezes a equipe dos EUA venceu a Copa do Mundo da Fiba?

Equipe EUA garantiu a medalha de ouro no Copa do Mundo FIBA em cinco ocasiões, compartilhando o recorde com a Iugoslávia.

No entanto, como a Jugoslávia já não é uma nação soberana, a Estados Unidos estaria no topo sozinho, faltando apenas mais um triunfo para chegar ao sexto.

Entre os candidatos atualmente ativos, Brasil e Espanha estão atrás, cada um com dois títulos.

Além das cinco medalhas de ouro, o EUA conquistou três pratas e quatro bronzes, culminando em um total de 12 colocações entre os três primeiros.

A vitória mais recente foi em 2014, na Espanha, onde derrotou de forma convincente a Sérvia com um placar impressionante de 129-92 na partida final.

Kyrie Irving liderou a equipe com 26 pontos, enquanto James Harden contribuiu com 23 pontos de sua autoria.

Irving ganhou o título de MVP do torneio após seu papel fundamental na garantia do quinto campeonato da Copa do Mundo para seu país.

O EUAO campeonato inaugural do Brasil aconteceu em 1954, quando saiu vitorioso contra o Brasil na partida final.

Depois disso, passaram-se 32 anos antes do título subsequente, conquistado em 1986. Eles seguiram com vitórias em 1994, 2010 e 2014.