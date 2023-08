Quanto dinheiro tenho direito no Fundo de Garantia? Confira agora como consultar

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conhecido como FGTS, é um direito do trabalhador registrado que possibilita a formação de uma espécie de poupança a ser utilizada em situações de emergência. Para saber o saldo disponível na conta do fundo, é necessário realizar uma consulta. Neste artigo, vamos explicar como fazer essa consulta, a importância de acompanhá-la regularmente e os direitos do trabalhador relacionados ao FGTS.

O que é o FGTS e a importância de consultá-lo regularmente

Antes de abordarmos o processo de consulta ao FGTS, é fundamental compreender como essa conta funciona. O Fundo de Garantia é uma reserva financeira formada por depósitos mensais realizados pelo empregador na conta do trabalhador. Esses depósitos correspondem a 8% do valor do salário bruto do funcionário e são feitos na Caixa Econômica Federal.

É importante ressaltar que essa porcentagem não deve ser descontada diretamente do salário do trabalhador, ou seja, o valor transferido para a conta do FGTS é de responsabilidade do empregador. Quanto mais tempo de serviço em uma mesma empresa e quanto maior o salário, maior será o montante disponível no Fundo de Garantia. Por isso, é essencial realizar consultas periódicas para acompanhar os depósitos efetuados pela empresa.

Como consultar o FGTS

Agora que entendemos a importância de acompanhar o saldo do FGTS, vamos explicar como realizar a consulta. Existem diferentes canais disponíveis para esse procedimento, desde aplicativos até o site da Caixa Econômica Federal.

Consulta do FGTS pelo CPF

Para realizar a consulta do FGTS, é necessário ter em mãos alguns dados básicos do trabalhador, como o número do CPF. Esse número será solicitado em todos os canais disponíveis para a consulta, incluindo o aplicativo FGTS, por mensagem de texto (SMS), no site do FGTS e no site da Caixa.

Consulta do FGTS pelo aplicativo



Uma das formas mais práticas de consultar o FGTS é por meio do aplicativo FGTS. Para isso, siga as seguintes etapas:

Acesse o aplicativo FGTS e clique em “Acessar aplicativo”. Será aberta uma nova aba para o login na Caixa. Informe o número do CPF ou clique em “Cadastre-se” para o primeiro login. Digite a senha numérica. Na primeira página, clique em “Conferir o saldo total, extratos e depósitos mensais”. Escolha o contrato de trabalho que deseja consultar. Tenha acesso às informações sobre o saldo e extratos.

Consulta do FGTS pelo site da Caixa

Outra opção é realizar a consulta do FGTS pelo site da Caixa Econômica Federal. Siga as seguintes etapas:

Acesse o site da Caixa Econômica Em “Para Você”, escolha “FGTS/PIS”. No canto direito da página, escolha “Acessar minha conta”. Informe o número do usuário ou clique em “Cadastre-se” para o primeiro acesso. Digite a senha. Em “FGTS”, selecione “Extrato”. Tenha acesso às informações sobre o saldo e extratos.

Saque-Aniversário do FGTS

Ao consultar o FGTS, o trabalhador poderá verificar o valor disponível em sua conta. No entanto, é importante ressaltar que esse valor não pode ser sacado a qualquer momento. A quantia total só é liberada em casos de demissão sem justa causa, no saque rescisão, ou em situações específicas, como a aposentadoria, a compra de um imóvel ou em casos de doença grave.

Uma opção para acessar parte do saldo do FGTS estando empregado é o saque-aniversário. No entanto, é necessário estar atento às regras e condições desse serviço.

O que é e como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário permite o resgate de uma porcentagem do valor total disponível no Fundo de Garantia, variando de 5% a 50%. Essa parcela é liberada uma vez por ano, no mês de aniversário do trabalhador.

Para aderir a essa modalidade, é necessário abrir mão do saque rescisão, ou seja, ao ser demitido sem justa causa, o trabalhador não poderá resgatar todo o dinheiro do fundo. Caso se arrependa do saque-aniversário, é possível voltar ao saque rescisão, mas cumprindo uma carência de 24 meses. É importante ressaltar que o pedido pelo saque-aniversário deve ser feito até o mês de aniversário do trabalhador, caso contrário, a quantia será liberada apenas no ano seguinte.

Como optar pelo saque-aniversário

Para optar pelo recebimento do saque-aniversário do FGTS, é necessário realizar a troca de modalidade de saque por meio do aplicativo. Siga as seguintes etapas:

Acesse o aplicativo FGTS e faça login. Selecione “Meus saques”. Escolha “Saque-aniversário” e concorde com a modalidade. Agora, escolha “Trocar modalidade de saque por saque-aniversário”. Concorde com os termos e condições. Cadastre uma conta bancária para receber. Finalize o processo.

Calendário do saque-aniversário

O calendário do saque-aniversário estabelece a data de liberação da parcela de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Em 2023, o cronograma é o seguinte:

Nascidos em janeiro: de 02 de janeiro a 31 de março de 2023;

Nascidos em fevereiro: de 1º de fevereiro a 28 de abril de 2023;

Nascidos em março: de 1º de março a 31 de maio de 2023;

Nascidos em abril: de 03 de abril a 30 de junho de 2023;

Nascidos em maio: 1º de maio a 31 de julho de 2023;

Nascidos em junho: de 1º de junho a 31 de agosto de 2023;

Nascidos em julho: de 03 de julho a 29 de setembro de 2023;

Nascidos em agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2023;

Nascidos em setembro: de 1º de setembro a 30 de novembro de 2023;

Nascidos em outubro: de 02 de outubro a 29 de dezembro de 2023;

Nascidos em novembro: de 1º de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024;

Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024.

Direitos do trabalhador em relação ao FGTS

Além de realizar a consulta do FGTS, é importante conhecer os direitos adquiridos por meio dessa conta. Vamos destacar dois deles:

Depósitos mensais

Todos os meses, o empregador é obrigado a depositar uma quantia equivalente a 8% do valor do salário bruto do trabalhador na conta do FGTS. Caso, ao consultar o FGTS, o trabalhador perceba que esse depósito não está sendo feito, ele pode denunciar a empresa ao Ministério do Trabalho, que deverá tomar as medidas necessárias para indenizá-lo.

Multa em caso de demissão sem justa causa

No caso de demissão sem justa causa, além de receber todo o valor depositado no FGTS ao longo dos anos, o trabalhador tem direito a uma multa rescisória. Essa multa corresponde a 40% do total depositado pelo empregador na conta do Fundo de Garantia ao longo do período de trabalho. A multa é paga juntamente com o saque rescisão.

É importante ressaltar que, em casos de demissão por justa causa, o trabalhador não tem direito à multa rescisória.

Como se proteger de golpes relacionados ao FGTS

É fundamental estar atento para evitar cair em golpes relacionados ao FGTS. Algumas medidas de segurança são essenciais:

Nunca clique em links enviados por meio de mensagens de WhatsApp prometendo ser para consulta do FGTS.

Não forneça sua senha de acesso ao aplicativo do FGTS por telefone, mesmo que a pessoa se apresente como funcionário da Caixa Econômica Federal.

Não faça o download de aplicativos do FGTS que não possuam o selo de verificação do governo.

Ao seguir essas orientações, você estará protegido contra possíveis golpes e poderá realizar consultas ao FGTS de forma segura e tranquila.

Consultar regularmente o FGTS é fundamental para acompanhar os depósitos feitos pela empresa e garantir que seus direitos trabalhistas estejam sendo cumpridos. Por meio do aplicativo FGTS ou do site da Caixa, é possível ter acesso ao saldo disponível e aos extratos do Fundo de Garantia. Além disso, é importante conhecer os direitos do trabalhador em relação ao FGTS, como os depósitos mensais obrigatórios e a multa rescisória em caso de demissão sem justa causa. Para evitar golpes, é essencial tomar medidas de segurança, como não fornecer informações pessoais por telefone e não clicar em links suspeitos. Mantenha-se informado sobre seus direitos e faça consultas regulares ao FGTS para garantir o controle e o acesso ao seu saldo.