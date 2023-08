O curso de Medicina é um dos mais concorridos e sonhados pelos estudantes que desejam ingressar no ensino superior. Mas você sabe quanto é preciso tirar no Enem para passar em Medicina?

Neste artigo, vamos explicar como funciona a seleção para esse curso, quais são as notas de corte nas principais instituições e como se preparar para alcançar o seu objetivo. Então, acompanhe!

Como ingressar em Medicina usando a nota do Enem?

Uma das formas de ingressar em Medicina usando a nota do Enem é participando do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Aliás, que é um programa governamental que oferece vagas em universidades públicas do Brasil. Portanto, para se matricular no Sisu, é preciso ter feito o Enem mais recente e não ter zerado a redação.

O Sisu funciona por meio de duas chamadas regulares, nas quais os candidatos podem escolher até duas opções de curso, instituição, turno e modalidade de concorrência. Sendo assim, a seleção é feita com base na nota do Enem. Consequentemente, os candidatos conseguem a classificação, sendo classificados apenas os que obtêm as maiores notas em cada opção.

Além do Sisu, existem outras formas de ingressar em Medicina com a nota do Enem, como:

Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo parciais ou integrais em instituições particulares;

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que financia as mensalidades em instituições particulares com juros baixos ou zero;

Vestibulares próprios das universidades, que podem usar a nota do Enem como critério de seleção ou de bonificação;

Convênios internacionais, que permitem o ingresso em universidades estrangeiras com a nota do Enem.

Para saber mais sobre essas formas de ingresso, você pode acessar os sites oficiais dos programas ou consultar as informações das universidades de seu interesse.

Quais são as notas de corte para Medicina?

As notas de corte para Medicina são as menores notas necessárias para ficar entre os possíveis aprovados em cada opção de curso. Dessa maneira, elas variam conforme a instituição, o turno, a modalidade de concorrência e a demanda dos candidatos.

As notas de corte são calculadas diariamente durante o período de inscrição do Sisu. Além disso, os candidatos podem consultar no site do programa. Por fim, elas servem como referência para os candidatos avaliarem as suas chances e mudarem de opção se necessário.

Segundo o site Quero Bolsa, as notas de corte médias para Medicina no Sisu 2023/1 foram:

811,71 pontos na ampla concorrência;

791,64 pontos na Lei de Cotas;

786,86 pontos nas demais ações afirmativas.

A maior nota de corte para Medicina foi 919,7 pontos na Universidade Federal do Amapá (Unifap), na ampla concorrência. Enquanto, a menor nota de corte foi 773,83 pontos na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), também na ampla concorrência.

É importante lembrar que as notas de corte podem mudar a cada ano, dependendo do desempenho dos candidatos e da oferta de vagas. Por isso, é recomendável acompanhar as atualizações do Sisu e verificar as notas dos anos anteriores para ter uma ideia mais precisa.

Como se preparar para tirar uma boa nota no Enem?

Para tirar uma boa nota no Enem e conseguir uma vaga em Medicina, é preciso se preparar com antecedência e dedicação. Portanto, algumas dicas para estudar para o Enem são:

Fazer um planejamento de estudos, definindo os horários, os conteúdos e as metas a serem cumpridos;

Revisar os assuntos cobrados nas provas anteriores do Enem, dando ênfase às áreas de Ciências da Natureza e Linguagens;

Treinar a redação, seguindo os critérios de correção do Enem e buscando feedbacks para melhorar;

Resolver questões e simulados do Enem, cronometrando o tempo e analisando os erros e acertos;

Manter uma rotina equilibrada, com alimentação saudável, atividade física, lazer e descanso.

Você pode encontrar diversos materiais de estudo para o Enem na internet, como videoaulas, apostilas, simulados, questões comentadas e muito mais.

O curso de Medicina é um dos mais disputados e desejados pelos estudantes que querem entrar na faculdade. Então, para conseguir uma vaga nesse curso com a nota do Enem. Em seguida, é preciso se inscrever em programas como o Sisu, o Prouni, o Fies, os vestibulares próprios ou os convênios internacionais.

As notas de corte para Medicina são as menores notas necessárias para ficar entre os possíveis aprovados em cada opção de curso. Dessa forma, elas variam conforme a instituição, o turno, a modalidade de concorrência e a demanda dos candidatos. Em média, é preciso tirar mais de 800 pontos no Enem para ter chances de passar em Medicina.

Para tirar uma boa nota no Enem e alcançar uma vaga em Medicina, é necessário se preparar e dedicação. Então, seguindo um planejamento de estudos, revisando os conteúdos, treinando a redação, resolvendo questões e simulados e mantendo uma rotina equilibrada.