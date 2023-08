Quanto ganha um policial no Brasil?

Você sabe qual o salário polícia? As remunerações mais altas se concentram no Distrito Federal e no Amazonas. Em contrapartida, o Piauí registra o pagamento mais baixo do país.

Neste artigo, veja qual é o valor que os policiais recebem no Brasil. Bem como, entenda o que pode influenciar no valor e se há previsão ou não para um reajuste salarial em breve.

Entenda o que é o salário polícia

O salário polícia, como dito, é o valor que esses profissionais recebem para cumprir suas atribuições. Então, os números apresentados neste artigo foram retirados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo FBSP, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Ganhando até R$ 9.742, os policiais militares no Distrito Federal são os que possuem a melhor remuneração de acordo com o anuário. Já no Piauí, os agentes de segurança têm um salário de R$ 3.251, que é o menor de acordo com o documento.

Já no caso dos agentes da Polícia Civil, o Amazonas lidera a lista com a remuneração mais alta, que é de R$ 16.140. Assim, o menor registro é o Acre, em que a unidade da Federação ganha em média R$ 5.602.

Reajuste salarial aconteceu neste ano

Neste ano, o Distrito Federal e outros 16 estados concederam aumento salarial tanto para policiais civis quanto militares, em uma variação de 2,5% a 20,32%. Aliás, na grande maioria dos estados a alteração aconteceu para os funcionários públicos em geral. Ou seja, não foi um benefício específico para os profissionais que atuam na área de segurança pública.

Apenas cinco estados realizaram aumentos especificamente para as forças da segurança pública até julho de 2023, como aponta o levantamento do site Poder360. Então, são eles:

Bahia;

São Paulo;

Paraná;

Pará;

Por fim, o Distrito Federal.



Profissionais da área reforçam que o aumento no salário polícia é fundamental para promover a valorização desses profissionais. Mas, é claro que esse é apenas um dos pontos de importância para a categoria.

O que influencia o salário polícia?

A princípio, é importante que você entenda que assim como outras profissões, a Polícia Militar possui suas subdivisões de acordo com postos e graduações. Logo, isso influencia de forma direta o salário polícia.

Com uma estrutura similar à hierarquia existente no Exército, a carreira policial pode ser construída ao longo dos anos. Mas, é claro que também possui suas particularidades. Por exemplo, há dois quadros institucionais que definem os círculos hierárquicos, que são:

Posto: grau hierárquico do Oficial e é conferido por ato do Governador;

Graduação: que é o grau hierárquico da Praça, conferido pelo Comandante-Geral da corporação.

Outro fator que varia é a forma de ingresso na instituição. Afinal, isso se dá por meio de concurso público. Então, há uma série de fatores que podem mudar de acordo com a instituição, como a idade, escolaridade e até mesmo a altura mínima dos candidatos.

Além disso, vale lembrar que quanto maior for o grau hierárquico ocupado por um militar, maiores serão suas responsabilidades. Bem como, também tendem a ter uma remuneração melhor.

Remuneração dos policiais militares no Brasil

O salário polícia é influenciado pela Constituição Federal de 1988. Isso porque, ela determina que a remuneração dos profissionais ocorra por meio de subsídios. Ou seja, uma parcela única, sem contestações.

Além disso, há um piso salarial para que não haja tanta discrepância entre as unidades federativas. Portanto, é o valor mínimo que o profissional de determinada área deve receber para cumprir suas funções.

Há ainda algumas instituições que podem fornecer outras verbas indenizatórias aos profissionais. Por exemplo, auxílio refeição ou o auxílio uniforme. Então, são conhecidos como os extras e que variam de acordo com o local de trabalho e o tipo de serviço.

É preciso muita dedicação para ser policial

Como você pode perceber, o salário polícia não é tão grande como muitas pessoas acreditam. Na verdade, é preciso que os profissionais sejam cada dia mais valorizados pelo trabalho de risco que desempenham em todo o país.

Se você deseja seguir a carreira policial é preciso estar preparado não apenas fisicamente. Deve estar sempre atento às leis e outros temas que envolvem a segurança pública como um todo.

Por fim, não esqueça que é uma profissão que requer muita dedicação por parte dos profissionais. Portanto, valorize o policiais por garantirem a segurança para você e toda a nação.