Quanto rende na poupança os R$ 50 MILHÕES que a MEGA-SENA vai sortear hoje (2)?

A Mega-Sena 2617 está agitando os apostadores com um prêmio estimado em R$ 50 milhões. O sorteio será realizado nesta quarta-feira (2) às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Se você quer concorrer a essa bolada, continue lendo para saber como apostar, os últimos resultados e algumas dicas importantes.

Como apostar na Mega-Sena

Apostar na Mega-Sena é muito simples e pode ser feito de diferentes maneiras. Você pode realizar sua aposta até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet no site da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. O valor de um jogo simples é de R$ 5,00.

É importante lembrar que a Mega-Sena consiste em acertar seis dezenas entre as 60 disponíveis. A chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Porém, existem outras formas de aumentar suas chances de ganhar.

Bolão oficial da Mega-Sena

Além da aposta simples, você pode optar por participar de um bolão oficial da Caixa, o que pode aumentar suas chances de abocanhar os milhões. Para isso, basta comprar um bilhete oficial da Caixa em qualquer lotérica e preencher o campo específico no volante.

Os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo duas e no máximo 100 cotas. A Caixa permite fazer até 10 apostas por bolão, e todas elas devem ter a mesma quantidade de números.

Outra opção é adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas. Nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Jogando online e combos de jogos

Se você preferir jogar pela internet, o site Loterias Online da Caixa oferece essa possibilidade. No entanto, não é possível comprar bolões pelo site. Em compensação, você pode adquirir seis opções de combos de jogos. Você pode escolher se quer visualizar os números selecionados ou se prefere o formato “Surpresinha”, em que o sistema marca aleatoriamente os números da aposta.



Últimos resultados da Mega-Sena

Antes de fazer sua aposta, é interessante conferir os últimos resultados da Mega-Sena. Isso pode te ajudar a identificar padrões e números mais sorteados. Você pode conferir todas as estatísticas no site da Caixa.

A Mega-Sena é um dos jogos de loteria mais populares do Brasil e oferece a chance de realizar sonhos com seus prêmios milionários. Lembre-se de jogar com responsabilidade e de conferir sempre seus bilhetes. Boa sorte e que você seja o próximo ganhador da Mega-Sena!