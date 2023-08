quanto rende R$ 200 mi na poupança?

A Caixa Econômica Federal irá realizar o sorteio da Lotofácil da Independência no próximo dia 9. O concurso especial 2900 está com o prêmio principal estimado em R$ 200 milhões, maior valor já sorteado na história do concurso no país.

Em resumo, esse concurso é especial e acontece uma única vez no ano. O melhor de tudo é que o prêmio não acumula porque o concurso é especial, como a Mega da Virada e a Quina de São João.

Isso quer dizer que, caso nenhuma aposta acerte as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica, o valor será dividido entre aqueles que acertarem 14 números, e assim por diante.

Veja como apostar na Lotofácil da Independência

Os interessados em tentar a sorte na Lotofácil da Independência podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. As pessoas não devem deixar para fazer suas apostas nos últimos dias, pois as casas lotéricas costumam ficar muito cheias com a proximidade do concurso.

Portanto, o mais indicado para quem quiser apostar presencialmente é ir o quanto antes para alguma agência da Caixa Econômica e fazer sua fezinha, cruzando os dados para ter os números sorteados.

No entanto, muitas pessoas não gostam de enfrentar fila, mas é possível jogar sem sair de casa. Para isso, os interessados só precisam acessar o site da Caixa Econômica ou baixar e acessar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quanto rende R$ 200 milhões na poupança?

De acordo com dados do Banco Central (BC), a poupança tem um rendimento de 6% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR). Esse rendimento se baseia na Taxa Selic, que está atualmente fixada em 13,25% ao ano.



Você também pode gostar:

Quando esse percentual está acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% mensal + TR. É sobre isso que os cálculos são feitos para saber qual seria o rendimento do prêmio da Lotofácil da Independência na poupança.

Em síntese, caso o concurso especial 2900 tenha apenas um ganhador do prêmio principal, e este opte por deixar os R$ 200 milhões na caderneta da poupança, o rendimento no primeiro mês seria de R$ 1.320.000,00, considerando o rendimento de 0,66% em julho deste ano. Aliás, esse valor já é isento de desconto relativo a imposto de renda.

Outras opções rendem mais que a poupança

A caderneta de poupança é uma opção segura e que não deduz imposto de renda, uma vez que esse valor já é descontado da premiação principal. Entretanto, os apostadores podem escolher outras opções que rendam mais que a poupança.

Por exemplo, um investimento de R$ 200 milhões em um CDB que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), a 13,65%, ofereceria uma remuneração quase duas vezes maior que a poupança. Nesse caso, o valor renderia aproximadamente R$ 2.205.023,53 a cada mês, descontado o imposto de renda, que é de 15% para investimentos com duração superior a 720 dias.

Outra opção é o Tesouro Direto, que é um título prefixado com taxa de 11,83% ao ano e vencimento em 2026. Assim, o prêmio iria render aproximadamente R$ 1.679.092,03 por mês. A propósito, este valor trata-se de uma simulação, pois o limite de aplicação no Tesouro Direto é de R$ 1 milhão por investidor.

Probabilidade de acerto

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil. Em resumo, a modalidade é conhecida pela simplicidade do jogo e pelas altas chances de acerto. Aliás, a Caixa vem realizando sorteios da Lotofácil desde 2003, ou seja, há 20 anos.

Para apostar na loteria, a pessoa deve escolher, no mínimo, 15 números, entre 25 dezenas disponíveis, de 1 a 25. Entretanto, caso o apostador queira escolher mais dezenas, poderá selecionar até 20 dezenas em um único jogo.

Vale destacar que as chances de acerto crescem expressivamente conforme o aumento do número de dezenas escolhidas. A título de comparação, um jogo simples, com 15 dezenas, dá uma chance de acerto em 3,2 milhões. No entanto, o jogador que escolher 20 dezenas terá uma chance de acerto em 211.

Isso mostra que os jogadores determinados a ganhar na loteria poderão escolher mais números para aumentar as chances de acerto.

Dicas para ganhar na Lotofácil

Além de aumentar o número de dezenas por jogo, o apostador poderá seguir outras dicas para ter mais chances de ganhar na Lotofácil.

A primeira delas consiste no equilíbrio dos números escolhidos. Uma estratégia inteligente é optar por números pares e ímpares, alternando-os. Nesse caso, o apostador deve evitar sequências numéricas consecutivas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, pois têm menos chances de serem sorteadas.

Os jogadores também podem dar uma olhada em concursos anteriores da Lotofácil. Assim, podem escolher números que já saíram em sorteios anteriores, pois há chance de isso se repetir.

Por fim, o mais indicado é persistir jogando na loteria. A frequência e a regularidade dos jogos aumentam as chances de acerto e elas podem ser recompensadoras. Na verdade, a Lotofácil é uma modalidade fácil de ser jogada e que oferece grandes chances de acerto aos apostadores.

Aposta mínima custa R$ 3,00

Uma aposta simples da Lotofácil custa apenas R$ 3,00, e esse é o mesmo valor para o concurso especial 2900. Contudo, o valor dos jogos cresce significativamente quando o apostador escolhe mais de 15 dezenas.

Confira abaixo o valor de cada aposta da Lotofácil: