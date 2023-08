Quantos dias após Assinar Carteira PERDE o SEGURO-DESEMPREGO?

O seguro-desemprego é uma rede de proteção governamental destinada aos trabalhadores brasileiros que foram desligados de seus empregos sem justa causa. Este artigo irá esclarecer uma questão muito comum entre os trabalhadores: quantos dias após a assinatura da carteira de trabalho se perde o seguro-desemprego?

O que é o Seguro-Desemprego?

O seguro-desemprego é um auxílio social concedido aos trabalhadores que foram desligados sem justa causa. Tem por objetivo prover suporte financeiro temporário ao trabalhador desempregado, permitindo-lhe suprir suas necessidades básicas enquanto busca uma nova oportunidade de emprego.

O benefício é pago em parcelas, cujo valor varia de acordo com o salário do trabalhador e o tempo de trabalho anterior.

Como Funciona o Seguro-Desemprego?

Para ter direito ao seguro-desemprego, o trabalhador deve atender a alguns requisitos definidos pela legislação brasileira. Entre os principais estão:

Tempo de trabalho anterior Motivo da demissão Quantidade de vezes que o trabalhador já solicitou o benefício

De acordo com a legislação, o trabalhador precisa ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à demissão, contando a partir do primeiro pedido do benefício. Além disso, o trabalhador não pode ter sido demitido por justa causa e precisa ter registro na carteira de trabalho.

Quantos Dias Após Assinar a Carteira Você Perde o Seguro-Desemprego?

Uma dúvida frequente é o prazo em que o benefício do seguro-desemprego é perdido após assinar a carteira de trabalho em um novo emprego. Segundo as regras resguardadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o trabalhador perde o direito ao seguro-desemprego a partir do momento em que é registrado na carteira em um novo emprego.



Isso significa que, uma vez que o trabalhador assina a carteira de trabalho em um novo emprego, ele deixa de ter direito ao seguro, mesmo que ainda não tenha começado a trabalhar efetivamente na nova empresa.

Como Requerer o Seguro-Desemprego: Um Guia Passo a Passo para 2023

Seguro-desemprego é uma assistência financeira temporária para trabalhadores dispensados sem justa causa. Neste guia, explicaremos como fazer uma solicitação de seguro-desemprego em 2023.

Onde Fazer o Pedido de Seguro-Desemprego

O pedido de seguro-desemprego pode ser feito por e-mail, telefone ou em uma agência de trabalho estadual.

E-mail: O endereço de e-mail para solicitação segue o padrão trabalho.(uf)@economia.gov.br – substitua o “(uf)” pela sigla do seu estado. Por exemplo, se você estiver em São Paulo, o e-mail será trabalho.sp@economia.gov.br.

Telefone: Você também pode ligar para o número 158 para fazer o pedido.

Agência de trabalho: As agências de trabalho em seu estado também podem processar sua solicitação.

Passo a Passo para Solicitar o Seguro-Desemprego

Ao fazer o pedido de seguro-desemprego, certifique-se de ter a seguinte documentação:

Número do CPF

Requerimento do seguro-desemprego (um documento que o empregador fornece quando você é dispensado sem justa causa)

Em seguida, siga estes passos:

Cadastrar uma conta para o recebimento do benefício Fazer a solicitação Acompanhar o status da liberação do benefício pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Prazos para Solicitação

Dependendo do seu tipo de trabalho, os prazos para solicitação variam:

Trabalhador formal: de 7 a 120 dias após a dispensa

Trabalhador em cursos de qualificação: durante a suspensão do contrato de trabalho

Empregado doméstico: de 7 a 90 dias após a dispensa

Pescador artesanal: durante o defeso, até 120 dias após o início da proibição

Trabalhador resgatado de trabalho análogo à escravidão: até 90 dias após o resgate

Acompanhando o Benefício

Depois de fazer a solicitação, você pode acompanhar o status do benefício pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Nesses ambientes, é possível verificar o valor e a quantidade de parcelas, bem como as datas de liberação do benefício.

Como Receber o Benefício

O pagamento das parcelas do seguro-desemprego pode ser feito de várias maneiras, incluindo:

Depósito em conta e banco informados pelo trabalhador

Depósito em conta poupança de titularidade do trabalhador na Caixa Econômica Federal

Depósito em conta poupança social digital da Caixa

Terminais de auto-atendimento, lotéricas e casas de conveniência da Caixa com o cartão cidadão

Agências da Caixa, com apresentação de documento de identificação e número de CPF

Valores do Seguro-Desemprego em 2023

Para pescadores artesanais, empregados domésticos e trabalhadores resgatados, o valor do seguro-desemprego é de um salário mínimo.

A quantidade de parcelas do benefício é baseada no tempo de trabalho:

6 meses trabalhados: 3 parcelas

12 meses trabalhados: 4 parcelas

24 meses trabalhados: 5 parcelas

A solicitação do seguro-desemprego pode parecer complicada, mas com este guia, esperamos que você tenha um entendimento claro de como fazer essa solicitação em 2023. Lembre-se de ter toda a documentação necessária à mão e de seguir os prazos para fazer o pedido.

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em contatar as autoridades relevantes para obter mais assistência. E lembre-se, o seguro-desemprego está lá para ajudá-lo durante tempos difíceis – não hesite em usá-lo se você se qualificar.