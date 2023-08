Quantos dias depois de perder o pagamento do empréstimo estudantil seus empréstimos entram em inadimplência?

Cquando chega pagamentos de empréstimos estudantis, o tempo é crucial. Compreender o cronograma de inadimplência é essencial para evitar as graves consequências que podem surgir da falta de pagamentos. Cada gestor de empréstimos estudantis tem suas próprias regras, mas há diretrizes gerais a serem lembradas.

O que acontece se você perder o pagamento de um empréstimo estudantil?

Se você está lutando para fazer o seu pagamentos de empréstimos estudantis, você não está sozinho. A vida pode apresentar desafios inesperados, tornando difícil manter seus empréstimos em dia. É importante conhecer as implicações pagamentos perdidos e quais ações podem levar à inadimplência.

A inadimplência é o mesmo que a inadimplência?

Antes de nos aprofundarmos na inadimplência, é importante diferenciar entre delinquência e padrão. Um empréstimo estudantil torna-se inadimplente assim que um pagamento mensal está atrasado, mas não cair imediatamente em inadimplência. A inadimplência ocorre quando o mutuário deixa de efetuar os pagamentos de forma consistente, mesmo depois de se tornar inadimplente.

Cronograma padrão de empréstimos estudantis federais

Para empréstimo federal para estudantess, o cronograma que leva à inadimplência varia. Depois de perder um pagamento, seu empréstimo será considerado inadimplente a partir do dia seguinte. No entanto, se você continuar a perder pagamentos, seu empréstimo entrará em inadimplência. O Governo dos Estados Unidos normalmente espera 270 dias (aproximadamente nove meses) de pagamentos perdidos antes de declarar inadimplente um empréstimo federal para estudantes. Este período permite que os mutuários explorem opções de reembolso antes de enfrentarem consequências graves.

Consequências da inadimplência do empréstimo federal para estudantes

O incumprimento dos empréstimos federais a estudantes acarreta sérias repercussões. O valor total do empréstimo, incluindo os juros acumulados, vence imediatamente. Você perder a elegibilidade para adiamento, tolerância e certos tipos de crédito. Sua pontuação de crédito será prejudicada, tornando difícil garantir condições favoráveis ​​em empréstimos e cartões de crédito, ou até mesmo alugar um apartamento. O governo pode tirar o seu reembolso de impostos ou benefícios federais para pagar o empréstimo inadimplente e seu salário poderá ser enfeitado. Além disso, o governo pode tomar medidas legais contra você sem qualquer estatuto de limitaçõesresultando potencialmente em taxas de cobrança, honorários advocatícios e outros custos.

Cronograma padrão de empréstimos estudantis privados

Empréstimos estudantis privados têm um cronograma de inadimplência mais curto em comparação com os empréstimos federais. Depois de perder um pagamento, você poderá estar sujeito a multas por atraso e o credor poderá transferir seu empréstimo para uma agência de cobrança de dívidas. Dependendo das políticas do credor e dos termos do empréstimo, as consequências da falta de pagamentos podem variar. Credores privados também pode tomar medidas legais, processando você por empréstimos não pagos. Se for bem-sucedida, uma decisão judicial poderá levar à penhora de salários. O prazo prescricional para ações judiciais de empréstimos privados é determinado pelo seu estado, normalmente variando de três anos a uma década.

Falta de pagamentos de empréstimos estudantis pode ter sérias ramificações, potencialmente levando à inadimplência. Os empréstimos estudantis federais oferecem um período de carência antes da inadimplência, enquanto os credores privados costumam agir mais rapidamente. É crucial comunicar-se com seu gestor de crédito se você estiver enfrentando dificuldades financeiras, pois existem opções para evitar inadimplência e gerenciar sua dívida de empréstimo estudantil de maneira responsável. Tenha em mente que manter-se informado e proativo é fundamental para evitar as consequências a longo prazo do incumprimento. empréstimos estudantis.