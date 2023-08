Hoje nós vamos passar algumas informações para que você saiba quantos lotes de Restituição de Imposto de Renda ainda sairão este ano. Nos últimos meses, a Receita Federal está realizando os pagamentos dos lotes de restituição do IR 2023.

Assim, essa ação já beneficiou milhares de contribuintes, movimentando quantias bilionárias ao longo desse período. No entanto, o foco agora se volta para o que está por vir, uma vez que ainda existem contribuintes que não receberam a restituição.

Desse modo, reunimos algumas das principais informações sobre o Imposto de Renda 2023 para que você saiba tudo o que precisa sobre os lotes de restituição e quantos ainda estão por vir. Assim sendo, acompanhe a leitura até o final e confira!

Quantos lotes de restituição de Imposto de Renda ainda sairão este ano?

Na última semana, a Receita Federal concretizou, então, o pagamento do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda em 2023. Com isso, a curiosidade dos contribuintes que ainda não receberam está aguçada. Visto que a Receita Federal ainda irá realizar o pagamento de mais 2 lotes.

Além disso, a Receita ainda organizou esses lotes de restituição meticulosamente para que os contribuintes recebam os pagamentos no último dia útil de cada mês. O que proporciona uma distribuição equilibrada e sistemática.

Quando irá sair o 4º lote de restituição do IR 2023?

Ademais, como a RC já disponibilizou 3 lotes, o próximo passo é o aguardado quarto lote de restituição do Imposto de Renda. Dessa maneira os depósitos estão agendados para o dia 31 de agosto. Entretanto, antes mesmo da data oficial de pagamento, a Receita Federal disponibilizará a fase de consultas uma semana antes, em 24 de agosto.

Assim, durante esse período, os contribuintes terão a oportunidade de sanar todas as suas dúvidas referentes à restituição e verificar se serão beneficiados nessa próxima etapa.

Como fazer a consulta dos lotes de restituição do IR?

A consulta aos lotes de restituição do Imposto de Renda é um procedimento que ocorre exclusivamente online. Para isso, os contribuintes podem se valer do portal e-CAC, que consiste em um processo relativamente simples. Dessa maneira, para consultar os lotes de restituição do IR, basta seguir o seguinte passo a passo:

Primeiramente, acesse o Portal e-CAC e selecione a opção “Entrar com gov.br”; Em seguida, insira o seu CPF e clique em “Continuar”; Preencha a sua senha e clique em “Entrar”; Por fim, na seção “Serviços em destaque”, escolha “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”.

Além disso, os cidadãos também podem realizar essa consulta diretamente pelo portal do Imposto de Renda. Para isso, basta acessar a seção “Consultar a Restituição” na lista de serviços e fornecer informações como o CPF, o ano da declaração (2022) e os dados de nascimento para fazer uma consulta simplificada.

Qual a Importância da restituição do Imposto de Renda?

Ademais, a restituição do Imposto de Renda é um mecanismo crucial para a devolução de valores que os cidadão pagam em excesso na declaração tributária no ano-base, que neste caso, é o ano de 2022.

Desse modo, os contribuintes podem tratar qualquer questionamento sobre o direito à restituição, ajuste de saldos ou obrigações de pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Física por meio do próprio programa de preenchimento e submissão das declarações.

Calendário da Restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal disponibiliza em sua página oficial o cronograma de pagamentos dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2023, que segue a seguinte programação:

Primeiro lote de restituição – 31 de maio;

Segundo lote de restituição – 30 de junho;

Terceiro lote de restituição – 31 de julho;

Quarto lote de restituição – 31 de agosto;

Quinto lote de restituição – 29 de setembro.

Além disso, vale ressaltar que os 3 primeiros lotes de restituição já foram devidamente creditados, e por isso, se você ainda não recebeu, é importante fazer a consulta para conferir se será contemplado pelo 4º ou 5º lote que ainda sairão este ano.

Restituição de Imposto de Renda tem sua correção com base na Selic

Por fim, um aspecto crucial que os contribuintes devem considerar é o processo de correção dos valores da restituição, que é realizado com base na Taxa Selic. A Selic, ou Taxa Básica de Juros, é um indicador econômico que reflete os custos do crédito no país. Desse modo, ocorre a atualização dos valores que compõem a restituição de acordo com essa taxa.

O que garante, portanto, que os contribuintes não sejam prejudicados pela insuficiência econômica ao longo do tempo.

Finalmente, agora que você já sabe quantos lotes de restituição de Imposto de Renda ainda sairão este ano, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!