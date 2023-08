Quase MIL VAGAS DE EMPREGO! Não perca a oportunidade e veja aqui como se inscrever

Quase mil vagas de emprego estão abertas. A oportunidade oferta vários cargos e é anunciada pela Sicredi, instituição financeira cooperativa.

As vagas são para todas as regiões do país, contudo, metade das oportunidades estão concentradas nas regiões sul e sudeste.

Vagas de emprego

O cargo de assistente de negócios é o que mais oferta oportunidades. Para se inscrever, é preciso ter ensino superior completo ou em andamento nos seguintes cursos:

administração, ciências contábeis, economia, gestão financeira ou áreas afins.

Além disso, os candidatos precisam:

ter experiência com atendimento ao cliente, noções sobre produtos e serviços bancários, boa comunicação, possuir CPA 10 e conhecimento no pacote Office, além de possuir CNH, veículo e mobilidade total.

O Sicredi anuncia que busca profissionais ágeis e proativos.

Como se inscrever nas vagas de emprego?



Os interessados nas vagas poderão se inscrever no site: www.sicredi.com.br/site/carreiras. Vale lembrar que a Sicredi não informou o prazo de fim das inscrições. Há oportunidades para pessoas com deficiência.

Como dica, além do currículo, é importante se preparar para entrevista. Além de apresentar-se de forma positiva, é essencial que o candidato não falte com a verdade.

Seja claro e conciso nas respostas. Analisar as missões e valores da empresa são outras dicas fundamentais para quem deseja se dar bem nas entrevistas de emprego.

Vagas

