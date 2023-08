quatro apostas ganham na Lotofácil

O sonho de se tornar milionário quase foi alcançado por vários brasileiros que fizeram suas apostas para os concursos de sexta-feira (25), das Loterias da Caixa Econômica Federal. Os resultados das categorias Quina, Lotofácil, Super Sete, Lotomania e Dupla Sena foram exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com quase todos os prêmios acumulando para as próximas rodadas.

Resultado Loterias – Lotofácil

De acordo com a Caixa, quatro apostas foram contempladas com os 15 acertos do concurso 2899 da Lotofácil, realizado na noite de sexta-feira (25). Os bilhetes vieram de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Agrolândia (SC) e via canal eletrônico, com cada uma levando R$ 831.802,85.

Números sorteados

02-03-05-07-08-10-13-14-15-16-17-18-19-22-25

Outros acertos

14 acertos – 438 apostas ganhadoras (R$ 1.286,74)

13 acertos – 14.370 apostas ganhadoras (R$ 30,00)

12 acertos – 164.860 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

11 acertos – 836.354 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Quina

No concurso 6225 da Quina, nenhum apostador conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas no globo. Porém, alguns acertaram a trave e quase levaram a bolada.



Números sorteados

06-44-49-52-60

Outros acertos

4 acertos – 82 apostas ganhadoras (R$ 7.648,20)

3 acertos – 5.792 apostas ganhadoras (R$ 103,12)

2 acertos – 146.425 apostas ganhadoras (R$ 4,07)

Resultado Loterias – Lotomania

A premiação da Lotomania acumulou, já que ninguém acertou os 20 ou zero números do volante do concurso 2512. No entanto, outros jogadores foram contemplados de acordo com seus acertos.

Números sorteados

00-04-10-11-27-29-33-45-49-50-58-67-74-81-83-84-85-89-91-92

Outros acertos

19 acertos – 4 apostas ganhadoras (R$ 51.515,62)

18 acertos – 52 apostas ganhadoras (R$ 2.476,72)

17 acertos – 522 apostas ganhadoras (R$ 246,72)

16 acertos – 2942 apostas ganhadoras (R$ 43,77)

15 acertos – 12774 apostas ganhadoras (R$ 10,08)

Resultado Loterias – Super Sete

Nenhum apostador do Super Sete gabaritou os 7 números das colunas do concurso 437. No mais, outros brasileiros também foram contemplados de acordo com seus palpites.

Números sorteados

1ª – 0

2ª – 1

3ª – 8

4ª – 3

5ª – 4

6ª – 5

7ª – 3

Outros acertos

6 acertos – 3 apostas ganhadoras (R$ 9.563,14)

5 acertos – 218 apostas ganhadoras (R$ 188,00)

4 acertos – 768 apostas ganhadoras (R$ 53,36)

3 acertos – 6.394 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Resultado Loterias – Dupla Sena

A Dupla Sena também acumulou, pois nenhum apostador conseguiu marcar as seis dezenas de nenhuma das duas rodadas do concurso 2559.

Números sorteados

1º sorteio: 01-06-15-26-32-35

2º sorteio: 01-03-04-07-31-40

Outros acertos

Premiação – 1º Sorteio

5 acertos – 2 apostas ganhadoras (R$ 16.850,54)

4 acertos – 277 apostas ganhadoras (R$ 139,04)

3 acertos – 6.293 apostas ganhadoras (R$ 3,06)

Premiação – 2º Sorteio

5 acertos – 8 apostas ganhadoras (R$ 3.791,37)

4 acertos – 387 apostas ganhadoras (R$ 99,52)

3 acertos – 7.188 apostas ganhadoras (R$ 2,67)

Como jogar nas Loterias?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30.

Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Dia dos sorteios das Loterias