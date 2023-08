Quatro dicas principais para transmitir Netflix com segurança: Aproveite o Netflix com segurança

Plataformas de streaming digital como Netflix mudaram a forma como consumimos entretenimento. Com uma vasta seleção de filmes, séries de TV e documentários sob demanda, nunca foi tão fácil desfrutar de streaming de conteúdo em um só lugar.

No entanto, é crucial priorizar sua segurança e privacidade ao usar o Netflix, pois há muitas possibilidades de violação de sua conta. Aqui estão algumas dicas essenciais para garantir que você use o Netflix com segurança.

Proteja seus dados

Quando você visita o site da Netflix e se inscreve ou faz login, eles coletam suas informações pessoais. Além disso, eles podem solicitar detalhes específicos, como informações bancárias, localização, data de nascimento e muito mais. Você precisa preencher as informações caso queira usar sua conta. Portanto, é importante ter cautela ao divulgar suas informações pessoais.

Especificamente, ao acessar o Netflix pelo PC, lembre-se de manter seu computador seguro. Você precisa ter certeza de que sua área de trabalho está livre de vírus malware. Os sinais de que seu computador pode estar infectado incluem desempenho incomumente lento, exibição frequente de janelas pop-up ou anúncios durante a transmissão e reinicializações, travamentos ou congelamentos inesperados.

As áreas da Internet nem sempre são seguras, mesmo quando você visita o site da Netflix. A melhor abordagem é ter um software de segurança que possa ajudá-lo além de usar VPN para streaming. Você pode utilizar software antivírus em seu PC e dispositivo móvel. O software certo ajudará a bloquear pop-ups e sites perigosos indesejados que podem atacá-lo enquanto você está assistindo compulsivamente.

Aumentar a segurança da sua conta Netflix pode ser conseguido usando uma rede privada virtual (VPN). Embora as VPNs sejam frequentemente associadas ao desbloqueio de conteúdo Netflix em diferentes locais, elas também fornecem proteção adicional durante a transmissão, criptografando seu tráfego e dados de rede.

Além disso, essa criptografia impede que seu provedor de serviços de Internet rastreie suas atividades online. Inúmeras opções de VPN, gratuitas e pagas, estão disponíveis online. Ao pesquisar, priorize encontrar a melhor VPN para Netflix selecionando um provedor com reputação sólida e confiabilidade comprovada. Pesquise no Google e digite melhor VPN para streaming no Netflix deve resolver o problema.

Empregue medidas de segurança

Ao se inscrever no Netflix, é recomendável usar um endereço de e-mail separado em vez do principal. Opte por um endereço de e-mail que não revele dados pessoais, como seu nome verdadeiro ou qualquer informação que possa estar vinculada às suas contas pessoais ou empresariais. Essa abordagem garante privacidade e segurança enquanto você aproveita o Netflix.

Além disso, usar senhas robustas é crucial. Ao criar uma senha, tente uma combinação de letras, números e caracteres especiais. Misture letras minúsculas e maiúsculas para dificultar. Evite usar sua identidade como senha, incluindo seu nome, números de identificação ou qualquer informação pessoal sobre você. Tenha em mente que os hackers geralmente têm como alvo usuários que dependem de senhas comuns, resultando potencialmente em violações de dados.

Para aumentar ainda mais a segurança da sua conta Netflix, considere ativar autenticação de dois fatores (2FA), o que evita tentativas de login não autorizadas. Esta camada adicional de proteção exige que qualquer usuário não autorizado em potencial forneça um código de verificação enviado por e-mail ou mensagem de texto. Como resultado, qualquer indivíduo indesejado que tente violar sua conta precisará de acesso ao código para fazer login em sua conta.

Fique sempre seguro (do que remediar)

A Netflix oferece login em vários dispositivos em sua conta. Para aumentar a segurança, atualmente você tem a opção de sair de todos ou de dispositivos específicos não utilizados/não reconhecidos. Na página Gerenciar acesso e dispositivos, você descobrirá atividades de streaming recentes. Se algum parecer não autorizado, você pode sair do dispositivo correspondente. Além disso, lembre-se de sair de todas as contas e serviços vinculados quando terminar de usar o dispositivo em que fez login inicialmente.

Mesmo depois de executar todas essas etapas, o roubo de dados ainda é possível. Um método popular que você deve conhecer é o phishing. O phishing envolve a tentativa de adquirir suas informações pessoais fazendo-se passar por uma entidade online confiável, incluindo a Netflix. Os phishers podem fazer qualquer coisa para obter o controle da sua conta. Eles têm como objetivo roubar suas informações pessoais de sua conta. Eles poderiam criar sites falsos semelhantes ao Netflix ou enviar e-mails e textos falsos solicitando dados pessoais.

