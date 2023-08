Quatro feridos após tiroteio em jogo de futebol americano em Oklahoma

CO caos se seguiu quando tiros foram disparados durante um jogo de futebol americano de uma escola em Oklahoma, resultando em quatro pessoas feridas.

O incidente alarmante ocorreu na sexta-feira no Bill Jensen Field, na Choctaw High School, onde estava sendo disputado um jogo de rivalidade entre Choctaw e Del City.

Imagens de vídeo capturaram a cena tumultuada enquanto jogadores e torcedores lutavam por segurança por volta das 22h15, conforme relatado pelo KOCO 5.

O chefe de polícia de Choctaw, Kelly Marshallconfirmou que entre as quatro vítimas feridas por arma de fogo, uma era estudante.

Tiroteio em Oklahoma

Marechal mencionou que um indivíduo mais jovem, provavelmente um estudante do ensino médio, foi tratado de um ferimento na coxa e desde então recebeu alta do hospital. A condição das outras três vítimas permanece incerta.

A polícia descreveu o atirador como um “homem negro vestindo um moletom cinza”, mas nenhum suspeito está atualmente sob custódia. Em conexão com o incidente, três indivíduos foram detidos para interrogatório.

Durante a coletiva de imprensa, o chefe de polícia de Del City Loyd Berger revelou que um policial fora de serviço, que fazia segurança na linha lateral, disparou sua arma em meio ao caos.

Quando a notícia do tiroteio foi divulgada, aproximadamente 35 policiais de vários departamentos de aplicação da lei da área responderam rapidamente ao local.

Um vídeo perturbador postado no X compartilhou imagens da transmissão ao vivo do jogo, fornecida pela Skordle.TV. O vídeo retratou o momento angustiante em que os tiros foram disparados no terceiro quarto do jogo, com Del City vencendo o Choctaw por 35-25.

Os jogadores e espectadores amontoados nas arquibancadas foram capturados fugindo para se proteger em meio à situação perturbadora.